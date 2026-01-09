鉅亨網記者彭昱文 台北
美科技股周四遇壓，台股今 (9) 日同樣走弱，台積電 (2330-TW) 開低下，近期交投熱絡的記憶體、面板股一陣急殺，加權指數閃跌逾 400 點、摜破 3 萬點大關並失守 5 日線，今日預估量約 7500 億元。
台積電早盤以 1665 元開出、下跌 20 元或 1.2%，而鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-RW) 等也走跌，日月光投控 (3711-TW) 跌 3%，面板雙虎持續修正，群創 (2481-TW)、友達 (2409-TW) 跌 6-7%。
記憶體族群也成重災區，力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW) 等盤中均被打到跌停。
高價股方面，大立光 (3008-TW) 昨日法說證實投入 CPO 研發，不過今日股價受到大盤拖累，跌約半根停板，緯穎 (6669-TW) 2025 年自結稅後純益 511.18 億元，每股純益 275.06 元，較 2024 年翻倍，但今日股價重挫 9%。
不過，穎崴 (6515-TW)、川湖 (2059-TW)、奇鋐 (3017-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 漲 3%、健策 (3653-TW)、台光電 (2383-TW) 也逆勢抗跌；另外，華通 (2313-TW) 漲 8%、聯電 (2303-TW) 漲 3%，表現均相對強勢。
