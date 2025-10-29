響應川普政策！黃仁勳：Blackwell不只晶圓在台積電亞利桑那廠產、系統更在美國組裝

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-29 04:00

‌



根據《CNBC》周二 (28 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在 GTC 大會上宣布，AI 晶片 Blackwell 已在亞利桑那州全面量產，這是該晶片首度在美國本土生產。此前，輝達最快的 GPU 僅在台灣生產。

黃仁勳表示，性能最強的AI晶片Blackwell已在亞利桑那州全面量產。(圖:Reuters/TPG)

‌



輝達在影片中表示，Blackwell 系統現在也將在美國組裝。

黃仁勳表示，公司的 GPU 需求仍高，過去四季已出貨 600 萬顆 Blackwell GPU。他補充，輝達預期 Blackwell 世代與明年 Rubin 晶片的 GPU 銷售合計將達 5000 億美元。

大會地點選在華盛頓別具意義，一是輝達藉此主張自己是「美國科技棧」的核心，二這原本是為了方便美國總統川普出席。

黃仁勳辯稱，讓中國 AI 開發者習慣輝達晶片等美國技術，比迫使中國開發自己的 AI 晶片更符合美國利益。