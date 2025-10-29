連3月下滑！美10月消費者信心降至94.6 創半年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-29 00:40

綜合外媒報導，美國消費者信心 10 月連續第三個月走弱，顯示民眾對未來經濟與就業市場的展望轉趨悲觀，通膨與生活成本依舊是主要壓力來源。根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布的數據，10 月消費者信心指數降至 94.6，為 4 月以來低點，低於經濟學家預期的 93.4。

對未來 6 個月展望惡化 物價壓力仍為最大痛點

10 月「預期指數」下滑至 71.5，創 6 月以來最低，反映對未來 6 個月經濟、收入及就業情勢的信心轉弱；相較下，「現況指數」則小幅回升，顯示民眾對當前商業與就業環境的看法略有改善。

就業市場感受呈現分歧，一方面，認為「工作難找」的比例微升至 18.4%，但認為「工作充裕」的比例則升至 27.8%，兩者差距略為擴大。展望未來，更多消費者預期就業機會將減少，對未來收入的樂觀度亦略為降溫。

諮商會資深經濟學家 Stephanie Guichard 表示，民眾手寫回覆中，最常提及的仍是物價與通膨，政治因素也顯著升溫，其中「美國政府關門」被多次點名為影響經濟前景的不安因素。她補充，儘管對經濟衰退的擔憂稍有緩解，但更多受訪者認為「美國經濟衰退已經開始」。

此外，從分群差異來看，10 月信心下滑主要集中在 35 歲以下族群與 55 歲以上民眾；收入方面，年收入 7.5 萬美元以下族群信心轉弱，但 7.5 萬美元以上族群普遍改善，其中年收入超過 20 萬美元者增幅最大。依政治立場觀察，獨立選民信心回升、民主黨支持者下降，共和黨支持者略為轉弱。

降息在即！消費仍具韌性、大額採購意願偏弱

儘管消費者信心走疲，但消費支出仍展現韌性。第二季家庭支出維持穩健，零售銷售數據顯示動能延續至 7、8 月。不過，諮商會報告顯示，民眾購買房屋、汽車與家電等耐久財意願普遍低迷，反倒是「旅遊」計劃有所增加，顯示消費結構仍偏向體驗型支出。

在政府關門導致部分經濟數據延遲公布之際，聯準會 (Fed) 本周將舉行利率決策會議，市場普遍預期 Fed 將再降息 1 碼 (25 個基點)，為 9 月降息後連續第二次放寬政策，以支撐就業與經濟動能。