UPS股價創12年新低 美銀建議賣出、分析師憂旺季疲軟

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 04:27

‌



小額免稅優惠取消衝擊中美電商物流，快遞業者面臨旺季表現疲軟壓力。(圖:Reuters/TPG)

美銀分析師 Ken Hoexter 將優比速評等從中性下調至表現不佳，主因是小額商品運費政策變化，他基於相同理由將聯邦快遞 (FDX-US) 從買進調降至中性。

‌



根據彭博資料，Hoexter 是第三位看空優比速的分析師，多數分析師仍給予買進或持有評等。該股本周創下 12 年新低，截稿前，股價暫報 84.65 美元。

聯邦快遞股價今年來則下跌約 18%，逾六成分析師給予買進評等，該公司預定下周四收盤後公布財報。

在取消價值 800 美元以下包裹進入美國的免稅優惠後，優比速與聯邦快遞已預告獲利豐厚的美中航線運量大跌。約四分之三免稅包裹來自中國，包括線上購物巨頭 Shein 集團和拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu。

中國和香港的免稅優惠於 5 月取消，其他地區在 8 月底結束。Hoexter 指出，國際出口業務佔優比速營收 16%、聯邦快遞 17%，許多包裹先前享有免稅優惠。