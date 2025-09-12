UPS股價創12年新低 美銀建議賣出、分析師憂旺季疲軟
鉅亨網編譯王貞懿
據《彭博》周四 (11 日) 報導，優比速 (UPS-US) 股價今年來重挫逾三成，美國銀行分析師建議賣出，同時將聯邦快遞從買進調降至中性。在美國總統川普取消 800 美元以下小額商品免稅優惠後，中美電商運輸表現疲軟，分析師預期旺季不旺。
美銀分析師 Ken Hoexter 將優比速評等從中性下調至表現不佳，主因是小額商品運費政策變化，他基於相同理由將聯邦快遞 (FDX-US) 從買進調降至中性。
根據彭博資料，Hoexter 是第三位看空優比速的分析師，多數分析師仍給予買進或持有評等。該股本周創下 12 年新低，截稿前，股價暫報 84.65 美元。
聯邦快遞股價今年來則下跌約 18%，逾六成分析師給予買進評等，該公司預定下周四收盤後公布財報。
在取消價值 800 美元以下包裹進入美國的免稅優惠後，優比速與聯邦快遞已預告獲利豐厚的美中航線運量大跌。約四分之三免稅包裹來自中國，包括線上購物巨頭 Shein 集團和拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu。
中國和香港的免稅優惠於 5 月取消，其他地區在 8 月底結束。Hoexter 指出，國際出口業務佔優比速營收 16%、聯邦快遞 17%，許多包裹先前享有免稅優惠。
川普發動貿易戰之際，兩家公司原本就已面臨高成本和亞馬遜 (AMZN-US) 競爭。Hoexter 認為優比速減少與亞馬遜業務往來可能面臨更大運量壓力，管理層也坦承削減成本速度不如預期。
