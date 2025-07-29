鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 21:00

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全球物流巨擘優比速 (United Parcel Service, UPS) 周二 (29 日) 美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受中國低價電商貨品被課徵「小額豁免」關稅及市場需求疲軟衝擊，營收與獲利雙雙下滑，並連續第二季拒絕提供全年財測，凸顯貿易政策與經濟不確定性給營運帶來的壓力。

〈財報〉關稅、需求壓力衝擊！UPS上季業績黯淡 連兩季不給財測(圖：REUTERS/TPG)

優比速第二季營收降至 212 億美元，低於去年同期的 218 億美元；美國國內業務營收為 140.8 億美元，略低於去年的 142 億美元。調整後每股盈餘報 1.55 美元，較去年同期的 1.79 美元下滑，並略低於分析師預期的 1.56 美元。

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關稅衝擊與需求疲軟打擊業績

優比速指出，美國總統川普推動的新「小額豁免」關稅措施，使過去免稅的中國低價電商包裹須課徵關稅，儘管稅率在貿易協議下從 120% 降至 54%，仍重挫跨境電商貨運需求，尤其對 Temu(PDD-US) 和 Shein 等平價電商貨源依賴度高的中美航線影響顯著。財務專家警告，免稅額取消可能帶來超預期的包裹量逆風，壓抑優比速最具利潤的業務線。

與此同時，優比速也面臨零售銷售與工業活動復甦遲滯的拖累，疫情紅利消退後的電商需求難以回到高峰，加上先前工會罷工威脅導致部分客戶流失，整體包裹量回升進度受阻。

優比速強調，目前全球宏觀經濟的不確定性仍高，因此不提供全年營收與營運利潤預測，並延續一月發布的 2025 年營收 890 億美元展望。

重整規模聚焦高毛利貨運

在面對需求疲弱與成本壓力下，優比速正在進行有史以來最大規模重整，計畫至 2025 年實現 35 億美元撙節支出。該公司正逐步退出毛利較低的業務，包括削減一半與亞馬遜 (AMZN-US) 的合作運量(去年占營收比重高達 11.8%)，轉向毛利較高的貨物。

優比速也持續收縮網絡並自動化設施，本月首次向全職工會司機提供自願離職方案，補償標準為每年服務 1,800 美元、最低發放 1 萬美元。此外，公司先前已宣布裁撤 2 萬人並關閉數百處設施，以縮小網絡規模，呼應市場需求降溫。