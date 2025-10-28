Alphabet財報前股價飆新高 分析師：須證明自己的AI實力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-28 20:48

據《CNBC》周二 (28 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US)將在周三盤後公布財報，盤前股價率先再創下歷史新高。該公司第三季股價飆漲 38%，寫下 20 年來最佳的季度表現，主要受惠於搜尋反壟斷案裁決優於預期，分析師則指出，Google 必須繼續證明自己的 AI 實力。

市場密切關注Google的Gemini 3發布後，能否縮小與ChatGPT的市占率差距。(圖:Shutterstock)

反壟斷裁決過關 不必拆分 Chrome

九月初，美國地方法院法官 Amit Mehta 針對 Google 搜尋反壟斷案做出補救措施裁決，Google 不需出售 Chrome 瀏覽器，只須與競爭對手分享數據。消息一出，股價應聲大漲。

Mehta 認為，OpenAI 等公司推出的 AI 服務，已為搜尋市場帶來充分競爭。OpenAI 上周更發表 AI 驅動瀏覽器 ChatGPT Atlas，直接挑戰 Chrome。

雖然投資人鬆了一口氣，但 Google 現在得拿出 AI 實力，畢竟 AI 已成為科技業的成長引擎。Google 雲端部門受惠於 AI 熱潮，企業客戶仰賴其技術運行大型語言模型。同時，Google 也大舉投資旗下 Gemini 系列 AI 模型、產品與服務。

KeyBanc Capital Markets 分析師周末將 Google 目標價從 265 美元調高至 300 美元，預期第三季財報將顯示「產品推出速度加快，帶動搜尋、雲端與自駕車部門 Waymo 動能」。

分析師表示，股價上漲是「司法部補救措施較預期溫和，加上各部門 AI 進展明顯」的結果。

Alphabet 將在周三盤後公布財報。根據 LSEG 預估，Alphabet 營收將成長 13% 至 998.9 億美元，每股盈餘 2.26 美元。

市占率僅 2.8% AI 戰況吃緊

Google 近期營收成長率僅維持在低雙位數，預估明年成長率僅約 12%。經歷 2022 年的成長放緩後，投資人已下修預期。然而，市場近期轉為樂觀，主要是看好 Google 在 AI 競賽中的地位改善。

不過，談到 Google 的 AI 地位，部分分析師不太樂觀。Bernstein 分析師上月指出，Mehta 在裁決中提到生成式 AI 與搜尋競爭，反而可能是警訊，「傷害不致命，但還是痛。」

Mehta 用了約 30 頁篇幅說明生成式 AI 市場現況，形容該領域「競爭激烈」，新進入者「資金充沛」。

StatCounter 九月數據顯示，ChatGPT 拿下全球 AI 聊天機器人市場 81%，Perplexity 占 11%，微軟 Copilot 占 4.1%，Gemini 只有 2.8%。

不過 Google 正全力反攻。本月推出鎖定企業的 Gemini Enterprise，九月更在美國 Mac、Windows 與行動裝置的 Chrome 上線 Gemini，讓使用者可請 Gemini 協助理解網頁、跨分頁作業、安排會議或搜尋 YouTube 影片。