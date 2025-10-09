Google搶攻AI市場推Gemini企業版 與微軟、OpenAI競爭

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-09 21:19

綜合外媒周四 (9 日) 報導，Google Cloud 部門推出 AI 平台 Gemini Enterprise 鎖定大企業用戶，另針對小企業推出 Gemini Business 方案，月費分別是 30 美元與 21 美元，直接挑戰微軟 Copilot 和 OpenAI 的 ChatGPT Enterprise，搶攻企業 AI 市場商機。

Google雲端部門推出Gemini Enterprise平台，搶攻企業市場。(圖:Shutterstock)

Alphabet(GOOGL-US) 在「Gemini at Work」活動前發布這項新平台，目標是提供易於使用的 AI 工具，協助各部門員工自動執行複雜任務並產生內容。

整合統一平台 內建安全功能

Gemini Enterprise 整合 Google 現有的多項技術，包括 Gemini AI 模型、內部和第三方代理程式以及生成式 AI，打造成單一統一平台。該平台將連接多個商業應用程式的資料，包括 Box、微軟 (MSFT-US)、Salesforce(CRM-US) 和 SAP(SAP-US)等企業軟體。

方案還包含 Google 預先設計的軟體開發、資料科學和客戶互動代理，以及 Workday 等企業夥伴的代理程式。新訂閱方案也整合了 Google 去年 12 月發布的代理建構產品 Agentspace 功能，Google 發言人表示，將在合約期間免費將現有 Agentspace 客戶升級至 Gemini Enterprise 或 Gemini Business。

此外，Gemini 訂閱還內建 Model Armor 功能，可檢查和阻擋 AI 聊天中的請求和回應，企業無需額外設定即可確保安全性。

GoogleCloud 執行長 Thomas Kurian 在發布會前的簡報會上表示，Gemini Enterprise 為員工提供「單一入口」，讓他們能與所有企業資料互動、搜尋資訊，並使用 AI 代理完成各種任務。「我們正在讓更多人都能使用 AI」，他說。

無需寫程式 一般員工也能用

儘管 Google 雲端過去也提供許多個別工具，但主要針對開發人員和 IT 專業人士。現在，Gemini Enterprise 讓任何員工都能與公司資料互動，並跨業務系統觸發工作流程，無需會寫程式。

科技產業研究公司 Gartner 分析師 Chirag Dekate 表示，目前企業更傾向探索或測試 AI 代理，而非直接投入生產使用。但他認為 Google 對安全和治理的處理方式，應能緩解大型企業評估代理系統時的疑慮。

Dekate 指出，企業在選擇 AI 代理軟體時，最擔心買到使用舊版模型的產品。「Google 即將推出 Gemini 3.0，屆時企業客戶能否同步升級到最新版本，將是關鍵考驗。」