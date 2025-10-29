鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 01:30

根據《路透》周二 (28 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 本周將召開利率決策會議，外界普遍預期將宣布結束縮減資產負債表 (量化緊縮 / QT) 計畫，並同步下調基準利率 1 碼 (25 個基點) 至 3.75% 至 4.00% 區間。然而，隨著貨幣市場利率意外走升、資金緊俏跡象浮現，市場對「縮表後是否將更快重啟量化寬鬆(QE)」的討論升溫，凸顯流動性疑慮正籠罩縮表尾聲。

資金快見底？Fed縮表踩煞車 QE捲土重來傳聞四起(圖：REUTERS/TPG)

貨幣市場緊俏 促 Fed 提前喊停縮表

近期聯邦資金利率等短端利率出現上揚，顯示市場資金水位收緊，促使多家投行與經濟學家呼籲 Fed 提前結束縮表。部分分析認為，Fed 透過縮減持有公債與抵押貸款證券 (MBS) 所回收的流動性，已接近「安全區間」下限，若再抽離資金恐削弱對政策利率的控制力。

德意志銀行指出，聯邦資金利率偏強、以及常備回購便利工具 (Standing Repo Facility) 的使用量升溫，已釋出市場流動性偏緊訊號，預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於本周會後正式宣布結束縮表。研究機構 LH Meyer 共同創辦人 Derek Tang 則表示，雖然並非板上釘釘，但若本次會議喊停縮表，他也不意外。

Fed 官員先前對縮表前景僅釋出有限指引。主席鮑爾曾表示，縮表可能在未來數月內告終，但需在資產負債表管理上保持靈活。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 認為市場流動性仍屬充裕；主管金融監管的副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 則支持更積極縮表，若本周宣布終止縮表，她可能投下反對票。

回顧疫情 QE 背景 暫時操作或重返常態

疫情期間 Fed 大舉購買公債與 MBS 以支撐市場，資產規模一度自 2020 年起翻倍至約 9 兆美元。隨後 Fed 透過到期不再續作的方式縮表，目前持有規模已降至約 6.6 兆美元。由於住房市場因素影響，MBS 到期速度偏慢，縮表壓力主要落在美國公債。

Fed 此輪縮表的核心目標，是在不破壞市場正常運作下，將準備金水位引導至足以維持政策利率穩定的「適度充裕」水準。然而，準備金的「足夠」無明確指標可量化。上一輪縮表於 2019 年曾誤判時機、抽離過多流動性，迫使 Fed 迅速重啟操作、向市場回灌資金。

Fed 原希望常備回購機制能扮演「安全氣囊」，在必要時快速提供資金，延長縮表空間。但 Fed 官員亦保留動用公開市場操作 (OMO) 進行臨時或永久性買進的權力，以穩定市場資金。

市場押注 2026 年重啟 QE 國庫券恐成主要買盤

部分機構預期，即便本周宣布結束縮表，市場緊俏情況仍可能持續，Fed 可能必須在短期內採取臨時性市場操作。摩根大通建議，Fed 在宣布停縮後應立即祭出暫時性資金投放，並下調常備回購便利利率，以提高使用誘因；如有必要，恐需在 2026 年首季恢復 QE。

Evercore ISI 研判，Fed 為維持金融體系「資金自然成長」所需，恐比原先規劃更早啟動淨買進公債，規模約每月 350 億美元，時間點可能落在明年首季。由於 MBS 去化困難，多數分析預期將繼續讓 MBS 到期退出，未來若重啟 QE，買盤將集中於美國國庫券 (T-Bills)。