鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 03:00

‌



達拉斯聯準銀行 (Dallas Fed) 周一 (27 日) 公布的最新製造業景氣調查顯示，美國南部企業信心持續低迷。雖然 10 月「整體商業活動指數」略為改善，從上月的 - 8.7 升至 - 5.0，但仍處於負值區間，顯示區域經濟仍未擺脫疲勢。企業普遍反映生產停滯、接單減少、資本支出下滑，對未來前景更加悲觀。

關稅、高利率全壓頂！達拉斯Fed報告曝企業哀號(圖：REUTERS/TPG)

達拉斯 Fed10 月製造業活動指數從上月的 - 8.7 升至 - 5.0，但仍處於負值區間，顯示區域經濟仍未擺脫疲勢。(圖：ZeroHedge)

‌



製造業信心低迷 多項指標持續萎縮

報告指出，德州地區的製造業產出持平，產能利用率顯著下降，新訂單與出貨量仍呈萎縮，工時與資本支出同步下滑。雖然指數微幅回升，但調查顯示，多數企業對未來 6 個月的展望轉為更負面。

調查顯示，德州地區的製造業產出持平，產能利用率顯著下降，新訂單與出貨量仍呈萎縮，工時與資本支出同步下滑。(圖：ZeroHedge)

部分業者表示，關稅與高利率環境令生意難以為繼。達拉斯聯準銀行指出，儘管投入與產出價格近月下降，通膨壓力略為緩解，但景氣信心惡化成為主要問題。由於該地區高度依賴能源產業，川普政府為壓低油價而對頁岩油開採施壓的政策，也間接打擊當地製造業活動。

企業怨聲載道 關稅與需求低迷成主因

多數企業對未來 6 個月的展望轉為更負面。(圖：ZeroHedge)

多家受訪企業在回覆中直言，當前營運環境「極度艱困」。一間電子產品製造商表示：「我們考慮在年底關閉公司並申請破產。銷售暴跌，我認為這是政府補助減少導致的，我們恐怕難以恢復。」

另一家印刷業者指出：「我們的生意非常緩慢，看不到任何回升跡象。如果情況不變，恐怕不得不縮短工時或裁員。關稅使各產業活動放緩，整體經濟的不確定性愈來愈高。」

金屬製品製造商則抱怨，部分國家如墨西哥、越南和柬埔寨疑似逃避美方的第 232 條款鋁製品關稅，導致美國業者競爭力下滑並面臨裁員風險。該公司警告，若政府不嚴格執行關稅規定，「產業將被迫關廠並流失就業」。

達拉斯聯準銀行報告形容，當地企業普遍對經濟環境「愈來愈悲觀」，無論是高利率、關稅負擔、需求減弱或政治不確定性，都使經營風險升高。