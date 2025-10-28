鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 01:10

‌



美國總統川普與中國國家主席習近平預定本周在南韓舉行峰會，雙方將宣布新一輪緩解貿易緊張的協議。儘管市場對此反應正面，但分析人士警告，這次協議著重於短期讓步與外交成果，並未觸及國安與科技等核心矛盾。

美中貿易休戰在即市場嗨翻！分析潑冷水：根本問題還沒解決仍存隱憂(圖：REUTERS/TPG)

短期協議止血 市場樂觀但內容淺層

‌



川普周一表示，對與中國達成協議「感覺很好」，在此之前，雙方談判代表於馬來西亞揭示多項初步協議，預料包括中國恢復購買美國黃豆、美方則撤回原本威脅的 100% 關稅，以換取北京釋出稀土磁礦供應的承諾。消息激勵市場情緒，MSCI 全球股市指數本周觸及歷史高點。

然而，多數分析指出，這些協議屬於「容易摘取的果實」。清華大學研究員孫成浩 (Sun Chenghao) 指出：「這些短期成果讓後續談判更艱難，真正的高風險議題仍被擱置。」他認為，未來幾年美中雙方更可能透過一連串分階段、具體的產業協議逐步談判，而非一次性「大協議」。

深層分歧未解 補貼與科技戰仍待談

美國財政部長貝森特持續敦促中國透過提振內需來平衡經濟，但北京上週發表的政策文件卻重申，以製造業與科技自給自足作為 2030 年前的發展主軸。華府智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 顧問甘迺迪 (Scott Kennedy) 指出，雙方並未就國家補貼、技術競爭與經濟安全等根本問題展開實質討論。

雙方官員近期亦就稀土出口與出口管制展開磋商。貝森特透露，中國可能暫緩一年的稀土出口限制，但摩擦依然存在。外界關注北京如何執行「含有中國稀土元素產品須受管制」的規定，此舉曾引發歐洲企業抗議。分析人士認為，中國不太可能放棄稀土作為外交籌碼，「那將是愚蠢之舉」。

另據報導，芬太尼議題成為雙方近期少數取得進展的領域，美方可能因此下調針對該議題施加的 20% 關稅，作為緩和姿態。不過，對於先前貿易戰遺留的「第一階段協議」執行情況調查，美方尚未撤回。