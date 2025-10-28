鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 05:00

美國首部加密貨幣產業立法《天才法案》(GENIUS Act) 上路後，與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣，正加速滲透日常支付場景。根據區塊鏈數據商 Artemis 最新報告，自 7 月該法案簽署生效後，市場對穩定幣的接受度顯著提升，8 月透過穩定幣完成的商品、服務及轉帳交易額達 100 億美元，較 2 月的 60 億美元增長近七成。

《天才法案》上路3個月！美穩定幣支付暴增70% 企業端扛起成長大旗（圖：Shutterstock）

這一成長主要由企業端驅動。數據顯示，企業間 (B2B) 轉帳已佔穩定幣支付總額的三分之二，每月規模約 64 億美元，較 2 月增幅明顯，而個人之間（P2P）交易量維持每月 16 億美元左右。

企業採用穩定幣的核心訴求是提升效率，因傳統跨境支付需經多家銀行週轉，常面臨延遲問題，而穩定幣提供更快捷的替代方案。

Artemis 數據科學家 Andrew Van Aken 指出，企業穩定幣支付平均單筆約 25 萬美元，此類規模交易對速度要求較高，穩定幣恰好滿足需求。

儘管穩定幣支付總額仍遠低於傳統支付系統，但其成長趨勢引發關注。以目前月均 100 億美元估算，全年支付規模或達 1,220 億美元。

對此 Van Aken 表示，立法通過後，穩定幣供應趨勢出現漸進式變化，這一增長反映其在特定場景中的接受度提升。

目前，傳統金融機構亦在密切觀察。有消息人士透露，部分銀行正考慮將穩定幣納入未來國際支付業務。