馬斯克豪賭不推新車就能贏 特斯拉還能撐多久？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-23 21:49

據《路透》周四 (23 日) 報導，特斯拉 2017 年推出的 Model 3 將電動車帶入大眾市場，但自 2020 年 Model Y 投產後，僅推出銷售不佳的 Cybertruck，便再無新車款問世。分析師警告，在中國車廠快速推新的壓力下，特斯拉持續忽視核心汽車業務恐難維持成長。

分析師警告特斯拉汽車產品線老化將影響銷量。

2017 年發表原型車的新款 Roadster 超跑至今未上市，且僅鎖定超級富豪市場。去年，特斯拉取消了 2.5 萬美元電動車專案，改在本月推出精簡版 Model 3 和 Model Y，售價分別為 3.7 萬美元和 4 萬美元。

如今隨著馬斯克將重心轉向自動駕駛技術和人形機器人，特斯拉針對人類駕駛的產品線幾乎一片空白。

未見新車款推出恐成隱患

分析師認為，特斯拉明顯忽視核心汽車業務，對投資人構成重大風險，也將考驗這家美國電動車先驅能否在不定期推新車的情況下維持成長。

在汽車業中，車款生命周期往往較短，中國車廠等強力的競爭對手也正以驚人速度在各細分市場推出新車。反觀特斯拉，則將旗下車款視為 iPhone，只需透過軟體更新提供漸進式改良即可保持競爭力。

部分業界觀察家認為這種做法可行。汽車業科技顧問公司 Envorso 創辦人 Adrian Balfour 表示，傳統車廠在定期硬體和外型改款上投入巨資，但特斯拉成功打造高利潤、無多餘裝飾的產品，服務更在意可更新技術而非外觀的客戶，「我認為他們不必對 Model Y 這類最暢銷車款進行大量重新設計。」

客戶忠誠度下滑

但也有人認為特斯拉無法永遠違抗汽車業法則，即車款老化必然導致銷量下滑。

S&P Global Mobility 分析師 Tom Libby 表示，特斯拉的客戶忠誠度去年驟降，僅在將平均促銷加倍後才有所改善。「數據顯示特斯拉和其他品牌沒什麼不同。長期來看，必須採取重大產品行動，否則品牌將持續下滑。」Libby 說。

他指出，特斯拉最近對 Model 3 和 Model Y 進行的外觀更新，業界所謂的「改款」，這些細微變化不足以產生傳統車廠徹底重新設計後常獲得的銷量提升。

特斯拉今年前三季車輛銷量下滑 6%。如今面臨美國總統川普全面取消政府電動車補貼的嚴峻挑戰。

雖然稅收抵免即將到期帶動特斯拉第三季銷量，提振了特斯拉的單季營收，但獲利仍下滑 37%，原因包括川普關稅導致成本上升、研發支出增加，以及向其他車廠出售碳權的收入下降等。

馬斯克和其他高層在財報電話會議上對佔第三季營收 88% 的汽車業務著墨甚少，反而聚焦於自動駕駛機器人計程車和人形機器人的未來計畫。

中國競爭壓力加劇

根據 S&P Global Mobility 數據，美國車廠平均每八年全面改款一次，但隨著中國電動車產業競爭加劇，全球開發周期可能大幅縮短。

以比亞迪為首的中國電動車製造商已將開發時間縮短至兩年或更短。顧問公司 AlixPartners 汽車與工業業務聯合負責人 Dan Hearsch 表示：「時間減半，固定成本也減半。」比亞迪從 2020 年至 2025 年推出至少 17 款 SUV 車型，約是福特 (F-US) 同期的兩倍。

相較之下，特斯拉自 Model Y 於 2020 年初投產以來，僅推出 Cybertruck。馬斯克曾預測每年將售出數十萬輛，但今年截至 9 月僅售出約 1.6 萬輛。