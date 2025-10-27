川普廢優惠！美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯 專家：恐進一步落後中國

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 04:50

英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，川普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。

（圖：Shutterstock）

自 1 月重返白宮以來，美國總統川普取消消費者購買電動車的稅收優惠，並提議廢除溫室氣體排放監管，與拜登政府對該行業的支持政策背離。

根據榮鼎集團與麻省理工學院共同創建的「美國清潔投資監測」資料庫，在 9 月為止一季裡，美國電動車相關投資 (涵蓋電池、整車組裝及充電設備) 年減近三分之一至 81 億美元，今年 4 月至 9 月約 70 億美元計畫中的電動車投資被取消。

業內人士指出，美國政策倒退將重新定義產業格局，不僅增強中國地位，也讓歐盟對 2035 年起禁止燃油車銷售的計畫產生疑慮。

Volvo 執行長 Håkan Samuelsson 說：「政策訊號弱化會讓一切放緩，我們需要加快發展才能與中國企業競爭。」

根據美國顧問公司艾睿鉑數據，到 2030 年，美國純電動車銷量佔比僅 18%，低於先前預測的 25%，而中國、歐洲分別為 51%、40%。

艾睿鉑全球汽車市場主管 Mark Wakefield 認為，短期關注燃油車雖讓車廠獲益，但長期來看，中國車廠將在定價、電池技術及軟體上佔優，傳統車廠恐因此落後。