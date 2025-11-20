鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 18:04

為確保廣大勞工重要的退休生活保障，行政院院會今（20）日正式通過勞動部所擬具之勞保條例修正案，主要有兩大修正：「政府撥補為勞保基金來源」納入法條，每年應編列預算撥補勞保基金，及「勞保財務應由中央政府負最後支付責任」，將送立法院審議。

政院拍板：每年撥補勞保基金入法、政府扛「最後支付」責任。（鉅亨網資料照）

據勞保局統計，老年年金給付（月領）人數： 截至 2025 年 8 月，全台約有 203.3 萬人請領老年年金。

‌



勞動部表示，勞工保險是勞工退休保障制度中至關重要的一環。為有效穩定基金的現金流量，中央政府已展現決心，自民國 109 年起開始，逐年編列預算對勞保基金進行撥補，且撥補金額持續增加。在搭配基金管理單位積極的多元投資策略下，目前勞保基金的規模已累積至新台幣 1.2 兆元，此數據明確顯示出政府的常態性撥補對於勞保財務具有正面且實質的助益。因此，本次提出《勞工保險條例》的修正是為了將政府的承諾法制化。

本次勞工保險條例第 66 條、第 69 條修正草案的要點包括兩大關鍵變革：首先，將「政府撥補為勞工保險基金來源」納入法條明文規定，確定由中央主管機關依據政府財政狀況及勞工保險的實際財務需求，每年應編列預算撥補勞保基金。其次，確立「勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任」，並要求中央主管機關定期檢討基金財務狀況，此舉是為勞工權益提供了最堅實的法源保障。