鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-16 13:20

美國總統川普週六（15 日）公開的財務申報顯示，他在 8 月底至 10 月初期間購入至少 8,200 萬美元的公司與市政債券，投資橫跨多個受其政策受益的產業。這些資料依《政府倫理法》（Ethics in Government Act）公開。

川普最新財務申報曝！自八月底已購入至少8200萬美元債券。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，美國政府道德辦公室公布的申報表顯示，川普在 8 月 28 日至 10 月 2 日期間共進行超過 175 筆金融交易。

雖然文件未揭露每筆購買的精確金額，僅提供大致區間，但申報資料顯示，川普債券購買總價值最高超過 3.37 億美元。

大部分披露資產為地方政府、州政府、郡政府、學區及其他公共機構相關單位所發行的債券。

川普此次新增的債券投資橫跨多個產業，其中包括受其政府政策（如金融業鬆綁）明顯受惠的領域。

在 8 月底，川普也購入摩根大通 (JPM-US) 債券。但值得注意的是，他於週五（14 日）才要求司法部調查摩根大通與已故金融家、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

摩根大通先前則表示對過去與艾普斯坦往來感到遺憾，並否認曾協助其犯罪行為。

白宮尚未對最新財務申報做出回應。此前，政府表示，雖然川普持續依規申報投資，但該投資組合由第三方金融機構管理，川普及其家族不直接操作。

川普以房地產致富，進入政壇後聲稱已將企業交由子女管理。

8 月提交的申報文件顯示，自他於 1 月 20 日重返白宮後，已購買超過 1 億美元債券。

此外，川普在 6 月也提交年度申報表，內容顯示其多項事業收入仍最終流向本人，引發外界對潛在利益衝突的疑慮。

在 6 月提交、涵蓋 2024 年度的年度申報中，川普報告來自加密貨幣、高爾夫球場產業、授權業務及其他事業的收入超過 6 億美元。