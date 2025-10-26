鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-26 11:10

台股上周四 (23 日) 因電子權值股疲軟，連假觀望態度濃厚、下跌 116 點，成交量縮至 4,200 億元，仍繳出周漲 230 點或 0.84%、收 27,532.2 點，指數已連 9 周上漲、周 K 連收 4 紅。台新投顧副總黃文清表示，連假期間美股表現亮眼，加上下周是美國科技股財報周，川習會面、聯準會降息，對台股 AI、科技龍頭股營收有正向利多，預估大盤有望挑戰 2 萬 8 千點關卡，持續向上再寫新高。

〈台股風向球〉挑戰2萬8做好暖身操 關注AI科技股財報、降息、川習會題材。 (圖：shutterstock)

觀察台股上周持續位於高檔震盪，雖再創新高 27,969 點逼近 2 萬 8，但外資、投信 4 個交易日中，共賣超 323.68 億元、102.89 億元，僅自營商買超 174.29 億元，在美國總統川普揚言將對中國祭出更嚴格的軟體管制出口下，市場擔憂美中貿易升溫，加上台灣 3 日連假觀望下，指數在 27,500-28,000 間震盪。

黃文清表示，連假期間觀察，美國科技股這波走勢強勁，加上下周是美國科技股 (Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta 與微軟) 財報即將公告，對台灣 AI、科技龍頭股的營收及財報，預期有正面影響。

黃文清補充，加上今 (2025) 年 11 月起，政府要普發現金 1 萬元，有望為內需產業增添買氣，其他包括台灣外銷訂單已連續 8 周正成長，9 月外銷訂單更創史上單月新高。以技術面上觀察，指數試圖向上再突破走強，大盤有機會再向上挑戰新高。

統一投顧董事長黎方國則表示，據白宮最新公布訊息，「川習會」已拍板確定成局，未來雙方會面後 (10 月 30 日)，有望釋出利多消息，加上美國聯準會 (FED) 有望再降息 1 碼，資金有望推升行情。而下周即將公告的科技股財報，皆為美股較具前景性的 AI 科技公司，初步觀察這些科技大廠業績將優於市場預期，並點亮台廠供應鏈前景，對全球科技市場的消息面影響為重大利多。