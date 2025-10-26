〈台股風向球〉挑戰2萬8做好暖身操 關注AI科技股財報、降息、川習會題材
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股上周四 (23 日) 因電子權值股疲軟，連假觀望態度濃厚、下跌 116 點，成交量縮至 4,200 億元，仍繳出周漲 230 點或 0.84%、收 27,532.2 點，指數已連 9 周上漲、周 K 連收 4 紅。台新投顧副總黃文清表示，連假期間美股表現亮眼，加上下周是美國科技股財報周，川習會面、聯準會降息，對台股 AI、科技龍頭股營收有正向利多，預估大盤有望挑戰 2 萬 8 千點關卡，持續向上再寫新高。
觀察台股上周持續位於高檔震盪，雖再創新高 27,969 點逼近 2 萬 8，但外資、投信 4 個交易日中，共賣超 323.68 億元、102.89 億元，僅自營商買超 174.29 億元，在美國總統川普揚言將對中國祭出更嚴格的軟體管制出口下，市場擔憂美中貿易升溫，加上台灣 3 日連假觀望下，指數在 27,500-28,000 間震盪。
觀察外資上周主要賣超，以台灣 50(0050-TW) 賣超 24.94 萬張最高，其次為仁寶 (2324-TW)6.33 萬張、華新 (1605-TW)5.28 萬張、友達 (2409-TW)5 萬張、力積電 (6770-TW) 4.87 萬張。
外資上周主要買超，則以華邦電 (2344-TW) 買超 6.74 萬張最高，其次為期街口布蘭特正 2 (00715L-TW)6.33 萬張、鴻海 (2317-TW) 5.57 萬張、凱基金 (
2883-TW) 5.13 萬張、元大台灣價值高息 (00940-TW) 3.31 萬張。
黃文清表示，連假期間觀察，美國科技股這波走勢強勁，加上下周是美國科技股 (Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta 與微軟) 財報即將公告，對台灣 AI、科技龍頭股的營收及財報，預期有正面影響。
黃文清補充，加上今 (2025) 年 11 月起，政府要普發現金 1 萬元，有望為內需產業增添買氣，其他包括台灣外銷訂單已連續 8 周正成長，9 月外銷訂單更創史上單月新高。以技術面上觀察，指數試圖向上再突破走強，大盤有機會再向上挑戰新高。
統一投顧董事長黎方國則表示，據白宮最新公布訊息，「川習會」已拍板確定成局，未來雙方會面後 (10 月 30 日)，有望釋出利多消息，加上美國聯準會 (FED) 有望再降息 1 碼，資金有望推升行情。而下周即將公告的科技股財報，皆為美股較具前景性的 AI 科技公司，初步觀察這些科技大廠業績將優於市場預期，並點亮台廠供應鏈前景，對全球科技市場的消息面影響為重大利多。
從技術面觀察，黎方國也指出，指數仍守穩於 10 日線之上，行情仍以偏多看待。且據過去近 10 年來統計，台股及美股 S&P500 在第 4 季，已連續上漲 9 次，整體從技術、統計、財報、資金面等四大利多下，下周台股行情偏多看待。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股風向球〉量增價不漲 外資提款更創7個月來最多 短投風險升溫
- 〈台股風向球〉中國稀土禁令掐架太狠 國安基金嚴陣以待防崩跌
- 〈台股風向球〉牛氣沖天挑戰2萬7 族群輪動驚驚漲
- 全球央行連續降息312次 市場充斥「繁榮、泡沫與貨幣貶值」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇