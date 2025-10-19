〈台股風向球〉量增價不漲 外資提款更創7個月來最多 短投風險升溫
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股上周持續處高檔震盪，雖再次創下新高點位 27732.78 點，但僅周漲 0.45 點，護國神山台積電 (2330-TW) 法說報喜卻未能使多頭全力衝鋒，台股交易員提醒，在技術面持續過熱的格局下，短線區間盤整換手會是較好的狀態，先留意美中談判下，美國總統川普態度緩和後的中國回應，將是影響短線盤勢的重要方向。
上周台積電法說報喜，不過，大盤見利多不漲，一周來三大法人同步賣出，其中，外資賣超達 968 億元，創 3 月中旬來單周最大量，而投信更是連 10 周賣超，籌碼面不利多頭續攻。
觀察外資上周主要賣超以台積電的金額最大，逼近 570 億元，其次為賣超元大台灣 50(0050-TW) 187 億元，緯創 (3231-TW) 近 69 億元，台達電 (2308-TW) 逾 48 億元，智邦 (2345-TW) 和神達 (3706-TW) 達 38 億元。
不過，台股交易員分析，外資也並非棄守中大型電子股，仍買超鴻海 (2317-TW) 近 70 億元，日月光投控 (3711-TW) 約 50 億元，南亞科 (2408-TW) 近 32 億元，高力 (8996-TW) 達 28 億元，聯電 (2303-TW)26 億元，欣興 (3037-TW) 近 22 億元，顯示對落後補漲的題材股仍有加碼意願。
永豐投顧分析，上周加權指數維持平盤，但五日均量 5871 億元，量能暴增，有籌碼散亂問題，尤其台積電法說後出現利多疲乏，值得留意 AI 股連續上揚，短線累積相當多獲利回吐賣壓，因此，交易風險升高，在市場趨緩的時候需更謹慎。
台股交易員認為，美中談判緊張緩解，川普證實 2 周後將在韓國與中國國家主席習近平會面，並表達對習近平的欣賞，使周五美股轉強，不過，川普說法一向反覆，且中國這次亮出稀土的出口管制王牌，顯示以強硬的態度回應美中貿易戰，中國是否會因川普轉圜的態度而變，是未知數，也是短期股市最大的變數，不得大意。
