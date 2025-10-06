search icon



〈台股風向球〉牛氣沖天挑戰2萬7 族群輪動驚驚漲

鉅亨網記者王莞甯 台北


即便連假在即，台股也未見到中秋變盤壓力，上周五再度強彈 382 點，一周來漲點多達 1180 點續寫歷史新猷，牛氣沖天，更有即將挑戰 27000 點大關之姿，台股交易員認為，台積電 (2330-TW) 不斷領頭衝墊高大盤，就有望不斷驅動族群輪動驚驚漲，目前並未見利空烏雲，只是，美股「漲多就是最大利空」的股市慣性仍要小心。

cover image of news article
〈台股風向球〉牛氣沖天 族群輪動驚驚漲。(鉅亨網資料照)

雖然有美國政府關門的問題，但市場見怪不怪，美股持續衝，外資再度積極搶進台股，外資上周在集中市場買超 596 億元，是台股的主要推手。


其中，外資買盤集中在大型電子股，分別為台積電 (2330-TW) 達 188.8 億元、廣達 (2382-TW)111.3 億元、緯創 (3231-TW)102.6 億元、奇鋐 (3017-TW)56 億元、鴻海 (2317-TW)37 億元、聯電 (2303-TW) 近 26 億元。

不過，投信上周呈現連 8 賣，顯然仍是有意趁高調節，態度趨保守。

台股交易員認為，正值光輝 10 月的台股沒有轉空理由，投資人仍可持續偏多操作。

永豐投顧提醒，市場惜售，反而風險累積，可觀察到上周台股漲近 1200 點，但成交量較前一周下降，9 月 26 日上市五日均量是 5092 億元，10 月 3 日則降到 4786 億元，股價大漲、成交量下降表示市場惜售，使籌碼未有效換手，此容易累積獲利賣壓，。

文章標籤

美股台股台積電風向球

相關行情

台股首頁
台積電1400+2.56%
廣達300+2.04%
緯創153.5+2.68%
奇鋐1165+5.91%
鴻海226.5+0.44%
聯電43.85+0.11%

