〈台股風向球〉牛氣沖天挑戰2萬7 族群輪動驚驚漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-06 23:27

即便連假在即，台股也未見到中秋變盤壓力，上周五再度強彈 382 點，一周來漲點多達 1180 點續寫歷史新猷，牛氣沖天，更有即將挑戰 27000 點大關之姿，台股交易員認為，台積電 (2330-TW) 不斷領頭衝墊高大盤，就有望不斷驅動族群輪動驚驚漲，目前並未見利空烏雲，只是，美股「漲多就是最大利空」的股市慣性仍要小心。

〈台股風向球〉牛氣沖天 族群輪動驚驚漲。(鉅亨網資料照)

雖然有美國政府關門的問題，但市場見怪不怪，美股持續衝，外資再度積極搶進台股，外資上周在集中市場買超 596 億元，是台股的主要推手。

不過，投信上周呈現連 8 賣，顯然仍是有意趁高調節，態度趨保守。

台股交易員認為，正值光輝 10 月的台股沒有轉空理由，投資人仍可持續偏多操作。