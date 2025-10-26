鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-26 23:10

鴻海 (2317-TW) 富士康旗下全新儲能品牌富儲科能近日舉辦新品發表會，並揭櫫明年統籌規劃的產品，如 488kWh 的 AIO 系統、6.25MWh 及 9.37MWh 貨櫃系統等，都是重點發展項目。

鴻海集團衝刺儲能業務 富儲科能發表9.37MWh貨櫃系統「能量巨獸」。(圖：富士康武漢)

其中，9.37MWh 貨櫃系統能「能量巨獸 9370」採用「CTR + 巧疊」的獨家專利技術，基於標準 20 呎貨櫃，最大容量可達 9.37MWh，比現有的常規產品提升 87%，無論在工商業、或源網側，這款產品都會極具競爭力。

富士康新事業發展集團董事長崔志成表示，在「雙碳」戰略引領下，儲能已成為保障電力安全、推動新能源消納的主賽道，而鄭州航空港區的前瞻性佈局為儲能產業發展提供了良好環境。

在此背景下，富儲科能鄭州儲能基地的量產是順應產業趨勢的關鍵舉措，該基地具備全場景產品製造能力，且已落地多個項目，其正式量產將進一步完善港區新能源產業生態，並帶動相關產業鏈集聚發展。