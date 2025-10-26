鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-26 09:10

隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW)、視陽 (6782-TW) 及望隼 (4771-TW) 受惠中國雙 11 購物節拉貨，加上日本與中國客戶在矽水膠產品需求暢旺，帶動第三季營收年對年皆成長，時序進到第四季旺季，力拚全年營收成長。

隱形眼鏡廠晶碩、視陽及望隼Q3繳亮眼成績，拚全年營收成長。(圖：shutterstock)

晶碩 9 月營收 6.22 億元，月減 1.4%，年增 7.7%；第三季營收 18.9 億元，季增 16.1%，年增 13.8%；累計今年前三季營收 51.1 億元，年增 1.72%。

晶碩受惠日本矽水膠產品出貨放量，既有客戶放大，加上新客戶挹注，帶動第三季營收表現。法人指出，在中國、日本與歐洲需求持續提升下，加上雙 11 拉貨將於 10 月達到高峰，且有望延續至 11 月上旬，預期晶碩第四季季對季、年對年皆可望成長個位數百分比。

視陽 9 月營收 4.31 億元，月增 44.4%，年增 39.1%；第三季營收 11.23 億元，季增 4.7%，年增 8.7%；累計今年前三季營收 3.91 億元，年增 14.19%。

視陽第三季除受惠中國雙 11 拉貨，且日本部分 8 月訂單遞延至 9 月出貨，在中國、日本與台灣矽水膠新品上市的帶動下，今年前三季營收呈現季季增。展望第四季，隨著中國、日本與美國都進到旺季，第四季可望維持高檔。

法人則表示，部分客戶適逢年終可能調整庫存，預期視陽第四季將呈現微幅季減，但仍持續看好視陽在矽水膠彩片及高階矽水膠鏡片產品代工的寡占優勢。

望隼 9 月營收 3.2 億元，月增 23%，年增 22%；第三季營收 8.58 億元，季減 1.6%，年增 15.6%；累計今年前三季營收 25.36 億元，年增 13.2%。