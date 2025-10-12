鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-12 09:50

‌



國慶連假期間，中國祭出出口管制、不可靠實體清單、10 月 14 日起對美船隻徵收船舶稅，「七連鞭」連續揮出後，美國總統川普怒課中國 100% 關稅，在美中關係緊繃下，恐慌指數 VIX 飆升，美股四大指數崩跌，富台指上周五單日大跌 5.56%，台積電 ADR 更血崩達 6.4%，換算指數跌幅，國慶連假後的台股恐怕將補跌逾千點，上周宣布不退場的國安基金將嚴陣以待。

〈台股風向球〉中國稀土禁令掐架太狠 國安基金嚴陣以待防崩跌。(鉅亨網資料照)

中國祭出最強稀土禁令，衝擊全球半導體產業鏈，費半指數上周五暴跌 6.32%，川普宣布美國將從 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，同日也將對所有關鍵軟體實施出口管制，而原定於兩周後在亞太經合會 (APEC) 峰會上與中國國家主席習近平會面的計畫同步取消，使美中關稅談判更是緊繃。

台股交易員認為，若台積電股價高度連動台積電 ADR 的跌幅，國慶連假後的台股開盤，光是台積電恐怕就拖累指數 500-600 點的跌點，不過，先不要太悲觀，美中關係緊張並非一兩日的事，原本台股走強就不是反映美中和談，而是 AI 需求暢旺，因此，快速修正反而有利買盤承接意願轉強，加上國安基金伺機進場護盤，低檔仍有撐。

台股加權指數不斷墊高，上周僅 3 個交易日仍續創 27463 點的新高紀錄，周漲 540 點，呈現連 7 周上漲格局，不過，外資和投信均逢高調節，且原本晴空萬里的市場突飄來一片大烏雲，

永豐投顧表示，台積電股價衝上歷史新天價 1455 點，是台股的壓艙石，再搭配上市櫃個股 9 月營收報喜，市場仍偏多，惟在集中市場可看到大型法人多處賣超，外資上周賣超 89.67 億元，投信則賣超 136.28 億，僅自營商含避險買超 205.27 億元，顯示法人趁高調節。

統計外資過去三周以賣超台積電金額最多，達 336.7 億元，其次為台達電 (2308-TW) 近 86 億元，元大台灣 50(0050-TW) 近 74 億元，鴻海 (2317-TW)43 億元，南亞科 (2408-TW) 和光寶科 (2301-TW) 均逼近 30 億元。