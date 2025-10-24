鉅亨網編譯段智恆 2025-10-24 02:30

‌



白宮周四 (23 日) 宣布，美國總統川普與中國國家主席習近平將於下周四 (30 日) 在亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會期間會晤，兩國領導人希望藉此為升溫的貿易戰降溫。

六年後再握手？川習會下周四APEC峰會重磅登場(圖：REUTERS/TPG)

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 在例行簡報中公布會晤時間。這場於南韓舉行的 APEC 峰會，將是川普今年 1 月重返白宮後，兩人首次面對面會談。兩位領導人今年已通話至少三次，最近一次是在 9 月；他們上一次當面會晤則要追溯至 2019 年川普的第一個任期。

‌



川普多次強調，與習近平直接對話是解決雙邊貿易與地緣政治分歧的最佳方式，討論議題預計涵蓋關稅、出口限制、農產品採購、芬太尼 (Fentanyl) 走私，以及台灣等敏感議題。

白宮表示，川普將於周五 (24 日) 啟程前往亞洲，除南韓外，還將訪問馬來西亞與日本。川普一再強調他與習近平關係良好，但隨著近幾周美中緊張升溫，這份「友誼」將再度面臨考驗。本月初川普一度威脅取消此次會晤，以表達對中國稀土出口限制的不滿。

這場峰會登場之際，華府與北京之間的「貿易停戰」將於 11 月 10 日到期，若未延長，雙方暫緩加徵的高額關稅可能重新生效。今年以來這項暫停措施已多次續期，有助緩和兩國貿易摩擦，但近期雙方再度互祭新措施，令局勢升溫。

美國近來擴大對中國的科技出口限制，並研擬對中國船舶在美國港口課徵新費用，同時考慮將更多關鍵軟體納入出口管制範圍。中國則以更嚴格的稀土及關鍵礦物出口管制回應，影響橫跨科技、能源與運輸等產業，並引發全球供應鏈的再佈局。

川普已警告，若中國不取消稀土限制，美方可能自 11 月 1 日起再對中國商品加徵 100% 的關稅，儘管他也承認如此高關稅「難以持續」。中國措施已引起多國反彈，促使其他經濟體尋找替代供應來源並考慮反制。