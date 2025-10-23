鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-23 23:38

‌



美國總統川普周四 (23 日) 宣布，正式赦免加密貨幣交易所幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬 (Changpeng Zhao)。趙長鵬此前承認違反美國反洗錢法，被司法部起訴並定罪。白宮在聲明中表示，這項特赦旨在終結拜登政府對加密產業的「政治打壓」。

幣圈震撼！川普出手赦免趙長鵬 WSJ揭與家族加密事業關聯(圖：REUTERS/TPG)

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 在聲明中指出，川普行使憲法賦予的總統權力赦免趙長鵬，並批評拜登政府「在追求懲罰整個加密產業的過程中，對趙長鵬進行不合理起訴」。她表示，該案「並無詐欺指控或明確受害者」，反映出拜登政府「對創新科技的敵意」。李威特並宣稱：「拜登政府對加密貨幣的戰爭已經結束。」

‌



《華爾街日報》：幣安與川普家族加密事業互有往來

《華爾街日報》(WSJ) 報導，這項赦免發布的時間點引發爭議。該報先前揭露，川普家族自 2024 年大選後成立的加密貨幣事業「World Liberty Financial」，至今累積約 45 億美元收益，而該業務被指受惠於幣安旗下一個「低調運作的交易平台」合作。

報導指出，幣安及趙長鵬過去數月積極尋求赦免，期間聘請華盛頓遊說人士協助，並與川普家族旗下的 World Liberty 保持密切往來。知情人士透露，自川普重新當選以來，幣安已成為該公司重要合作夥伴之一，協助推動其發行的美元掛鉤穩定幣 USD1，而這項業務被視為川普家族財富成長的關鍵來源之一。

報導也指出，幣安在趙服刑期間與美國財政部官員會面，討論放寬監管事宜，並評估重返美國市場的可能性。若赦免生效，幣安可望在美國解除司法部設定的限制，重新展開部分業務。幣安方面對此不予置評。

川普對趙的赦免也是他近期第二次高調寬恕行動。就在一週前，川普才減刑前紐約州眾議員桑托斯 (George Santos)，後者承認電信詐欺與身分竊盜罪，原判刑 87 個月。

趙長鵬曾認罪入獄四個月 拜登政府量刑遭批過重

趙長鵬於 2023 年 11 月在西雅圖聯邦法院認罪，承認違反《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)，未建立有效的反洗錢制度，並故意違反美國經濟制裁。美國司法部表示，幣安在趙任內「刻意規避美國監管，以從美國市場牟利」，並指控公司「成為全球洗錢熱點」。

幣安同時被控非法經營資金傳輸業務、違反《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act) 及共謀罪。最終公司與美國司法部達成 43 億美元和解協議，趙長鵬也辭去執行長職務，並於 2024 年 4 月被判入獄 4 個月，遠低於檢方要求的 3 年刑期。

李威特在聲明中指出：「拜登政府曾要求對趙長鵬判處三年徒刑，這一量刑遠超準則，連法官都表示從未見過如此案例。」她批評拜登政府的執法行動「損害美國作為科技與創新領導者的國際聲譽」。