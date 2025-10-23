〈TSIA年會〉侯永清：政府綠電規劃足 但協會擔心的是執行力
鉅亨網記者魏志豪 新竹
隨著台灣能源轉型面臨挑戰，綠電供不應求，也衝擊台灣產業競爭力。台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清今 (23) 日對此回應，TSIA 已針對電力議題向政府提出三大訴求，預期台灣政府規劃的綠電裝置容量路徑圖能符合產業需求，但協會擔心的是執行力。
侯永清說，TSIA 已提出三大訴求，包括電力總量、綠電以及供電穩定性，第一，協會已預估會員未來十年電力需求，要求政府確保總供電量足以支撐產業發展，第二，在碳排與永續壓力下，確保綠能供應充足且穩定。
他進一步說，依據台灣政府既定規劃，綠電容量理論上能略高於半導體產業需求，但協會擔心的是執行力，建議政府應公布年度時程並定期檢驗進度，以確保綠能開發不落後。
侯永清也談到外界關注的 EUV 設備耗電問題。他指出，雖 EUV 機台本身耗能高，但藉由更先進的製程，每一代節點的晶片能降低約 25% 至 30% 的用電量，整體而言對全球能源使用是「省電而非耗電」。他強調，EUV 是推進先進製程不可或缺的技術，對產業長遠發展具關鍵戰略意義。
針對中國近期稀土出口管制，侯永清指出，目前對產業短期一兩年內影響有限，因供應商仍有充足庫存。但中長期需建立替代來源，例如澳洲等地的原料供應。他表示，協會已與會員及供應商密切觀察後續變化，確保關鍵材料不中斷。
侯永清說，TSIA 先前已成立設備委員會，將設備業者納入協會中，期望整合更多新技術，協會目前也正規畫成立新委員會，進一步將材料納入，形成更完整的本土供應鏈。
對於輝達 (NVDA-US) 傳出在台招募千人研發團隊，侯永清坦言「人才永遠不夠」，他認為應思考如何在引進高產值企業的同時，擴大整體人才庫，而非陷入排擠效應。TSIA 已與學界合作推動半導體教育向下扎根，甚至開設跨領域課程，讓非電子、化學背景者也能轉入產業，並鼓勵更多女性投入半導體領域。
