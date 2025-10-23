〈TSIA年會〉侯永清：政府綠電規劃足 但協會擔心的是執行力

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-23 15:52

‌



隨著台灣能源轉型面臨挑戰，綠電供不應求，也衝擊台灣產業競爭力。台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清今 (23) 日對此回應，TSIA 已針對電力議題向政府提出三大訴求，預期台灣政府規劃的綠電裝置容量路徑圖能符合產業需求，但協會擔心的是執行力。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。(鉅亨網記者魏志豪攝)

侯永清說，TSIA 已提出三大訴求，包括電力總量、綠電以及供電穩定性，第一，協會已預估會員未來十年電力需求，要求政府確保總供電量足以支撐產業發展，第二，在碳排與永續壓力下，確保綠能供應充足且穩定。

他進一步說，依據台灣政府既定規劃，綠電容量理論上能略高於半導體產業需求，但協會擔心的是執行力，建議政府應公布年度時程並定期檢驗進度，以確保綠能開發不落後。

侯永清也談到外界關注的 EUV 設備耗電問題。他指出，雖 EUV 機台本身耗能高，但藉由更先進的製程，每一代節點的晶片能降低約 25% 至 30% 的用電量，整體而言對全球能源使用是「省電而非耗電」。他強調，EUV 是推進先進製程不可或缺的技術，對產業長遠發展具關鍵戰略意義。

針對中國近期稀土出口管制，侯永清指出，目前對產業短期一兩年內影響有限，因供應商仍有充足庫存。但中長期需建立替代來源，例如澳洲等地的原料供應。他表示，協會已與會員及供應商密切觀察後續變化，確保關鍵材料不中斷。