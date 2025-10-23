台股連假前失守5日線外資續砍239億元 連13賣0050共近68萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股連假前下跌 116.65 點收 27969.05 點，跌破 5 日線，外資再提款 239.4 億元，連三賣，其中大砍元大台灣 50 逾 10 萬張，連 13 賣超共近 68 萬張，以及台新新光金、台積電等個股，反手買超旺宏等電子股及台塑四寶較多。
外資買超旺宏 (2337-TW)3.34 萬張、力積電 (6770-TW)1.78 萬張、國巨 *(2327-TW)1.52 萬張、華邦電 (2344-TW)1.43 萬張、廣達 (2382-TW)9086 張，以及玉山金 (2884-TW)6727 張、兆豐金 (2886-TW)5691 張等金融股。
另外也買超台塑四寶，台塑 (1301-TW)1.39 萬張、南亞 (1303-TW)1.29 萬張、台化 (1326-TW)5760 張，以及台塑化 (6505-TW)1167 張，合計外資今日買超台塑四寶共 3.38 萬張。
外資大砍元大台灣 50(0050)10.57 萬張外，也賣超群益台灣精選高息 (00919)6983 張、元大高股息 (0056)6686 張等 ETF；另有台新新光金 (2887-TW)4.77 萬張，電子股則有金寶 (2312-TW)1.67 萬張、仁寶 (2324-TW)1.08 萬張，以及緯創 (3231-TW)8837 張、台積電 (2330-TW)8491 張。
外資也賣超華新 (1605-TW)1.38 萬張、長榮航 (2616-TW)8661 張，以及重電廠大同 (2371-TW)5522 張、東元 (1504-TW)5497 張。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#法人看好股
#利空進貨
#高盈餘高毛利
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉權值四大天王全走弱 連假前再跌116點 周線連九漲
- 外資節前再提款239.42億 三大法人賣超249.14億元
- 外資賣超224億元 砍台積電1.5萬張 連12賣0050逾57萬張
- 台股回檔外資再砍224億 三大法人賣超219.55億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇