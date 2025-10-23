〈焦點股〉美對俄展開石油制裁 台塑四寶堅挺領塑膠族群上揚

據外媒報載，這是美國川普第 2 任期以來首次對俄羅斯施加經濟制裁，此次制裁也象徵美方對俄羅斯入侵烏克蘭的政策態度出現重大轉折，川普也也宣布取消與俄羅斯總統普丁的會面。激勵西德州原油期貨價格一度上漲 2.89%，來到每桶 60.19 美元；倫敦北海布蘭特原油則上漲 2.86%，來到每桶 64.38 美元，為原本供過於求的油價進行支撐。