〈焦點股〉美對俄展開石油制裁 台塑四寶堅挺領塑膠族群上揚
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國昨 (22) 日宣布，對俄羅斯 2 大石油公司制裁，並呼籲俄羅斯立刻同意與烏克蘭停火，令市場預期原油供應將進一步收緊，國際油價應聲上漲。激勵今 (23) 日油燃、塑膠指數強勁上揚，包括台塑 (1301-TW) 四寶量增上漲，成為族群上攻主力，台塑化 (6505-TW) 一度強漲半根漲停，領台塑、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 同步走高。
據外媒報載，這是美國川普第 2 任期以來首次對俄羅斯施加經濟制裁，此次制裁也象徵美方對俄羅斯入侵烏克蘭的政策態度出現重大轉折，川普也也宣布取消與俄羅斯總統普丁的會面。激勵西德州原油期貨價格一度上漲 2.89%，來到每桶 60.19 美元；倫敦北海布蘭特原油則上漲 2.86%，來到每桶 64.38 美元，為原本供過於求的油價進行支撐。
今日盤面上，除了台塑化量增 1.5 萬張、漲半根停板，其餘三寶台塑、南亞、台化盤中一度漲逾 3-4%，帶動台聚 (1304-TW) 漲半根停板，亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW)、台達化 (1308-TW) 漲幅也漲逾 4%，三芳 (1307-TW)、台苯 (1310-TW) 也放量勁揚。
法人表示，油價短期上揚，加上遠東區 SM、PTA、EG、ABS、PE 及 EVA 最新現貨小漲，有利增添營運轉機，塑化族群隨輪動資金青睞進駐，目前塑化股因低期較低，短線油價漲勢雖強，但中長期仍須回歸供需現實，預期隨全球經濟動能放緩、主要國家原油庫存水位偏高，油價上行空間恐受限，仍為低檔區間震盪格局。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#上升三法
#法人看好股
#高盈餘高毛利
延伸閱讀
- 美祭俄羅斯最新制裁 鎖定最大石油企業 敦促莫斯科立即停火
- IEA警告原油供應過剩恐加劇 分析師：這兩檔石油股仍有機會！
- 川普再次警告印度：停止購買俄羅斯石油、或持續支付巨額關稅
- 〈焦點股〉塑化族群逆勢上揚 台塑、台化聯袂漲半根漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇