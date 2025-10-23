search icon



〈焦點股〉美對俄展開石油制裁 台塑四寶堅挺領塑膠族群上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北


美國昨 (22) 日宣布，對俄羅斯 2 大石油公司制裁，並呼籲俄羅斯立刻同意與烏克蘭停火，令市場預期原油供應將進一步收緊，國際油價應聲上漲。激勵今 (23) 日油燃、塑膠指數強勁上揚，包括台塑 (1301-TW) 四寶量增上漲，成為族群上攻主力，台塑化 (6505-TW) 一度強漲半根漲停，領台塑、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 同步走高。

cover image of news article
美對俄展開石油制裁，台塑四寶堅挺領塑膠族群上揚。(圖：shutterstock)

據外媒報載，這是美國川普第 2 任期以來首次對俄羅斯施加經濟制裁，此次制裁也象徵美方對俄羅斯入侵烏克蘭的政策態度出現重大轉折，川普也也宣布取消與俄羅斯總統普丁的會面。激勵西德州原油期貨價格一度上漲 2.89%，來到每桶 60.19 美元；倫敦北海布蘭特原油則上漲 2.86%，來到每桶 64.38 美元，為原本供過於求的油價進行支撐。


今日盤面上，除了台塑化量增 1.5 萬張、漲半根停板，其餘三寶台塑、南亞、台化盤中一度漲逾 3-4%，帶動台聚 (1304-TW) 漲半根停板，亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW)、台達化 (1308-TW) 漲幅也漲逾 4%，三芳 (1307-TW)、台苯 (1310-TW) 也放量勁揚。

法人表示，油價短期上揚，加上遠東區 SM、PTA、EG、ABS、PE 及 EVA 最新現貨小漲，有利增添營運轉機，塑化族群隨輪動資金青睞進駐，目前塑化股因低期較低，短線油價漲勢雖強，但中長期仍須回歸供需現實，預期隨全球經濟動能放緩、主要國家原油庫存水位偏高，油價上行空間恐受限，仍為低檔區間震盪格局。

文章標籤

台塑四寶台塑台塑化台聚台化南亞

相關行情

台股首頁
近月倫敦布蘭特原油64.88+3.66%
台塑40.2+3.21%
台塑化46.5+4.61%
三芳32.3+1.10%
華夏11.7+3.54%
亞聚13.7+4.58%
台聚11.1+4.23%
南亞43.4+2.48%
台化30.9+2.32%
台苯8.98+1.58%

