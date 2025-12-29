鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 14:58

針對部分媒體稱「風電廠爆撤退潮」，經濟部能源署今 (29) 日澄清此為舊聞 。目前台灣離岸風電市場穩健，113 年累計建置容量位居全球第 5，根據 BNEF 報導，113 年台灣單年新增併網容量更是全球第 2 。在資金投入方面，114 年 1 至 9 月核准的僑外綠能投（增）資金額已高達近 30 億美元，顯示台灣市場對國內外資金仍具強大吸引力 。

駁風電撤退潮！能源署：單年新增併網量全球第二 僑外綠能投資衝破30億美元。（鉅亨網資料照）

經濟部能源署指出，在全球離岸風電受高利率與供應鏈吃緊影響之際，台灣市場憑藉透明與穩健的政策，成功吸引包括丹麥、法國、荷蘭、德國、英國、美國、日本、馬來西亞及韓國等國開發商參與投資 。截至 114 年 12 月 26 日，我國已有 7 個離岸風場完工併網，累計安裝 474 座風力機，總裝置容量達 4.4 GW 。

在太陽光電推動上，政府持續堅持「屋頂優先」原則，推動包括新建物設置光電、家戶屋頂補助及汰舊換新等計畫 。針對地面型光電面臨環評法規變動的衝擊，行政院長卓榮泰已召集相關部會研商，針對環評適用時點與簡化措施進行優化，並透過跨域廉政平台落實監管透明，以加速業者申請程序 。