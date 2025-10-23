〈TSIA年會〉盧超群：DRAM價格再漲半年 產業明年樂觀看
鉅亨網記者魏志豪 新竹
記憶體業者鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (23) 日出席 TSAI 年會，會前在採訪中表示，，自 6 月以來，台灣 DRAM 市場包括 DDR3、DDR4 明顯回溫，鈺創的高密度 DDR3 與 DDR4 需求同步轉強，展望下半年到明年整體樂觀看，這波記憶體價格漲勢預計會再延續半年，需求則至少延續一年半。
盧超群指出，今年整體半導體景氣非常熱，從事 AI、先進邏輯晶片業者上半年表現亮眼，而 DRAM 業者從 6 月起快速升溫，尤其是做 DDR 的，現在需求非常熱絡，預計台灣半導體產值逼近 7 兆元，相較先前才在講的 5 兆元，顯示產業成長速度驚人。
針對外界憂心 AI 泡沫化，盧超群認為，不會，這一波 AI 浪潮將是「二十年來的黃金時代」，預期全球半導體產值到 2030 年將達 1 兆美元，2040 年更將挑戰 2 兆美元，反映 AI 帶動的長期結構性成長。
盧超群強調，AI 帶來的是 Trillion (兆元) 級的產業革命，也意味著供應鏈面臨更大壓力與挑戰，但他對台灣深具信心，認為台廠在記憶體、邏輯晶片與 AI 晶片設計的實力，都將在這場變局中脫穎而出。
