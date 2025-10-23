〈TSIA年會〉侯永清：今年台灣半導體產值6.5兆元 面對挑戰就是把自己做大做強

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-23 14:07

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今 (23) 日舉辦年會，TSIA 理事長暨台積電 (2330-TW)(TSM-US) 資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，地緣政治以及市場不確定性仍然會存在，唯一能做的事就是將自己做得更強更大，在面對挑戰時才有更大的話語權，鼓勵協會成員朝四大方向前進。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。(鉅亨網記者魏志豪攝)

面對未來挑戰，侯永清認為有四大方向。一是加快在先進技術的研發，不論是先進製程、先進封裝與先進材料，滿足 AI 晶片所需，唯有把技術做到更尖端，才有更多機會進行話語權。

二是應該把 AI 生態鏈做的更大更強，做到無可取代，因此 TSIA 去年特別成立設備委員會，從現有成員範圍擴張到設備與關鍵零組件，把生態鏈做到更強壯，同時加大跟世界夥伴合作，引入台灣生態鏈，把生態鏈做的更大。

侯永清補充，截至去年底為止已有 40 家合作夥伴成立研發中心、營運中心或是物料中心，台灣應該要跟國際夥伴繼續合作，不論是在業務或法規上，讓國際夥伴更容易在台灣幫忙完成一個不可或缺的組合，對台灣在產業鏈有莫大幫助。

三是針對各國實施在地化與韌性方面，台灣半導體也已做出回應，台灣目前已經在 15 個國家有不同的投資與活動，反映客戶與市場的需求，也反映台灣半導體產業在全球扮演關鍵性的角色。