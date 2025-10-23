川普出狠招？美擬禁售軟體產品給中國 從筆電到噴射引擎全入列

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-23 04:57

綜合外媒周三 (22 日) 報導，美國官員與知情人士透露，川普政府正考慮限制對中國出口大量由軟體驅動的產品，從筆記型電腦到噴射引擎，以報復北京最新推出的稀土出口限制。

美國官員透露，川普政府正考慮限制對中國出口軟體驅動的各式產品。(圖:Reuters/TPG)

這項計劃若實施，將兌現川普本月初的威脅，禁止含有美國軟體或使用美國軟體生產的產品出口到中國。

《路透》最先獨家報導這項措施細節，指出美國正考慮實施類似俄羅斯入侵烏克蘭後對俄採取的管制措施。

貝森特：所有選項都在考慮中

美國財長貝森特周三被問及對中國軟體出口限制時回應：「所有選項都在考慮中，若實施出口管制，無論是軟體、引擎或其他東西，都可能與 G7 盟國協調。」

知情人士說，這項措施可能不會真正推進，但川普政府正考慮大幅升級與中國對抗，儘管政府內部有人傾向更溫和做法。「所有你能想到的東西都是用美國軟體做的，」其中一位消息人士說，這凸顯了擬議行動所涉及的範圍之廣。

可能只是施壓手段

消息人士稱，政府官員可能宣布這項措施向中國施壓，但不會真正實施。也有範圍較窄的政策提案在討論中。目前尚不清楚這項計畫有多認真。對中國實施全面性技術限制可能擾亂全球貿易，尤其是科技產品，若全面實施也可能損害美國經濟。

貝森特補充，美國高階官員「懷抱善意」和「高度尊重」與中國政府展開談判。

中國大使館發言人沒有對具體措施發表評論，但表示中國反對美國實施「單邊主義和長臂管轄」，並誓言若美國繼續走錯誤道路，將「堅決維護自身合法權益」。

白宮拒絕置評，而負責監管出口管制的商務部未回應置評請求。

川普態度反覆

儘管川普上任以來對中國徵收一系列關稅，但在出口限制上態度反覆。他曾對輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的 AI 晶片實施嚴格限制後又取消，5 月底對晶片設計軟體等產品祭出新限制，7 月初也取消。

目前中國進口商品面臨美國約 55% 關稅，若川普兌現威脅可能飆升至 155%。但他威脅後態度似乎軟化，10 月 12 日發文稱：「美國想幫助中國，而不是傷害它！！！」

下周會談受矚目

北京和華府都習慣在談判前釋出懲罰性措施，為談判爭取籌碼。

川普預期下周與習近平會談將達成「好協議」。他周二在白宮說：「我與習主席關係很好，預期能與他達成好協議，但（前提是）必須公平。」川普本周稍早也威脅，若談判破局將報復。