白領危機來了？企業高層示警AI正大舉取代人力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-23 02:29

‌



《CNBC》周三 (22 日) 報導，從銀行、汽車到零售業，企業高階主管紛紛警告 AI 正在取代白領工作。

福特執行長Jim Farley警告AI將取代近半數白領。(圖:Shutterstock)

摩根大通 (JPM-US) 和高盛 (GS-US) 正用 AI 減少人力。福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 警告，AI「將取代近半數白領」。Salesforce(CRM-US) 執行長 Marc Benioff 說 AI 已完成公司多達 50% 的工作量。沃爾瑪 (WMT-US) 執行長 Doug McMillon 告訴《華爾街日報》，AI「將改變所有工作」。

‌



生成式 AI 熱潮爆發不到三年，各大產業高階主管已向員工和股東宣告，因應科技革命，公司人力規模和結構即將劇變，有些甚至已經開始了。

高盛估計，6% 至 7% 美國勞工可能因 AI 失業。史丹佛數位經濟實驗室使用 ADP 就業數據發現，自大型語言模型普及以來，容易被 AI 取代的職位，入門級招聘下降 13%。報告指出，軟體開發、客服和文書工作是目前最易受 AI 影響的工作。

專注經濟和勞動力變化的研究機構 Burning Glass Institute 首席經濟學家 Gad Levanon 說：「我們正處於長達數十年變革的起點，這將對勞動市場產生重大衝擊。」

自動化非新鮮事

自動化並非新鮮事。每個時代都有印刷機、ATM、自助結帳機或線上訂票系統用科技取代人力。在這過程中，新工作出現，經濟隨之調整。

世界經濟論壇今年稍早報告估計，AI、機器人和自動化浪潮到 2030 年可能取代 9200 萬個工作，但同時創造 1.7 億個新職位。AI 開發、研究、安全和導入都是成長領域，機器人產業也是。

史丹佛研究團隊主任 Erik Brynjolfsson 說，除了新型職位，醫療助理和建築工人等體力工作目前不受 AI 影響。他表示：「未來幾個月和幾年，就業市場的變動會更劇烈，我們需要讓勞動力做好準備。」

實際衝擊目前有限

不過，實際數據顯示 AI 衝擊尚不明顯。

耶魯預算實驗室近期研究發現，ChatGPT 未造成「可辨識的衝擊」。該實驗室共同創辦人 Martha Gimbel 說，AI 帶來的動盪「極小」且「非常集中在特定產業」，但隨著技術變革擴散至更廣泛經濟體，情況可能改變。

她說：「經濟其他部分的變化往往比矽谷慢。」

紐約聯邦準備銀行上月調查發現，只有 1% 服務業公司表示過去六個月因 AI 裁員。人力資源管理學會數據顯示，6% 美國工作已被自動化 50% 以上，電腦和數學相關職業這比例升至 32%。

科技、金融、車業全面縮編

科技業率先行動。亞馬遜 (AMZN-US) 執行長 Andy Jassy 今年 6 月表示，未來幾年公司人力將因 AI 縮減，鼓勵員工「用更精簡的團隊做更多事」。《紐約時報》周二報導，亞馬遜預估到 2027 年可避免在美國多雇用超過 16 萬人。

Palantir(PLTR-US)、Salesforce(CRM-US)、Klarna、Shopify 等科技公司也都宣布縮減人力或限制招聘。其中 Salesforce 已將客服職位從 9000 個減至 5000 個，Klarna 裁員 40%。