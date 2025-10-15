AI來了！高盛啟動轉型 傳年底前放緩招募、啟動裁員
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (14 日) 取得的內部備忘錄顯示，高盛集團 (Goldman Sachs)(GS-US) 已通知員工，預計在年底前放緩招募步調，並啟動新一輪裁員，以配合公司推動人工智慧 (AI) 計畫、提升生產力的目標。
該備忘錄由執行長蘇德巍 (David Solomon)、總裁華德隆(John Waldron) 及財務長科爾曼 (Denis Coleman) 聯名簽署。信中指出：「AI 技術的快速進展可為公司帶來顯著的生產力提升，我們有信心能將這些效率再投資，為客戶持續提供世界級的解決方案。」
高盛發言人表示，公司預期全年總人力仍將「淨增加」，顯示裁員規模有限。該項 AI 轉型計畫被內部稱為「OneGS 3.0」，重點包括銷售與客戶入職流程自動化，以及貸款、監管報告與供應商管理等關鍵業務的數位化。
報導指出，高盛今年已進行多項組織調整，包括在主要部門設立共同主管，並新增 6 名管理委員會成員，同時設立全新的融資事業部。此外，公司也提前於第二季進行年度人力調整，通常裁減幅度為 3% 至 5%，主要依據績效表現。
外界認為，高盛此舉凸顯華爾街銀行正積極利用 AI 技術來優化營運效率與降低成本。在景氣放緩與金融監管趨嚴的背景下，金融機構正重新調整人力結構，將資源導向自動化與數據分析等高附加價值領域。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉交易熱、併購旺！高盛Q3營收創同期新高 淨利年增近四成
- 〈財報〉花旗Q3業績大驚喜 五大事業線全面飆升
- 〈財報〉交易收入創新高！摩根大通Q3獲利超預期 上修全年財測
- 〈美股早盤〉貿易戰陰霾再起！主要指數開低 投資人湧向避險資產
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇