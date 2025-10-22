鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 22:50

根據《Axios》周三 (22 日) 報導，科技巨頭 Meta(META-US)持續調整人工智慧 (AI) 布局，近日在其「超級智慧實驗室」(Superintelligence Labs)內裁撤約 600 人，影響範圍涵蓋臉書 AI 研究團隊(FAIR)、產品導向 AI 及 AI 基礎設施部門，但新成立的 TBD Lab 則不在此次裁員名單之列。

Meta傳裁員！AI部門砍600人 瘦身追求更靈活組織(圖：REUTERS/TPG)

Meta 內部備忘錄顯示，這項人事調整旨在簡化組織結構、加快決策速度。Meta 首席 AI 長 Alexandr Wang 在信中表示：「透過縮減團隊規模，能減少決策時需要的溝通層級，讓每位成員都能承擔更大的責任與影響力。」他強調，這項改革將使 AI 研發更具靈活性與實驗性，有助公司在超級智慧 (Superintelligence) 領域邁進。

Alexandr Wang 指出，美國員工將於美西時間周三早上 7 點前獲知是否受影響。Meta 鼓勵被裁員工申請公司內其他職缺，並預期大多數人能轉任其他部門。他在信中寫道：「這是一群極具才華的專業人才，我們需要他們的能力在公司其他領域發揮作用。」

儘管進行裁員，Meta 仍持續在 TBD Lab 單位積極招募新血。據消息人士透露，該實驗室近期延攬前 OpenAI 研究員 Ananya Kumar 及前 Thinking Machines 共同創辦人 Andrew Tulloch 加入團隊。這個新部門由 Alexandr Wang 主導，專注於高階 AI 模型訓練與創新架構開發。

知情人士表示，執行長祖克柏數月前便對 Meta 既有 AI 研發進度感到不滿，認為公司未能取得預期突破。這促使他推動重組、成立 TBD Lab，並以約 150 億美元投資合作夥伴 Scale AI，同時延攬 Alexandr Wang 領導全新 AI 戰略。祖克柏曾在 7 月表示，公司將投入「數千億美元」建置超大型 AI 資料中心，以實現機器智慧超越人類的「超級智慧」願景。

Meta 近年大舉重金投注 AI 領域。公司早在 2013 年即成立 FAIR 研究團隊，聘請人工智慧先驅 Yann LeCun 領導深度學習研究。然而，隨著 Llama 4 開源模型反應不佳及高階研究人員離職，Meta 於今年 6 月將 AI 部門整合為 Superintelligence Labs，以重振競爭力。

與此同時，Meta 也積極籌措資金支持 AI 基礎建設。日前該公司宣布與私募投資機構 Blue Owl Capital 達成規模達 270 億美元的融資協議，為 Meta 史上最大私人資本交易。分析師指出，這項協議有助 Meta 分擔建置資料中心的前期成本與風險，並確保其 AI 發展計畫得以持續推進。