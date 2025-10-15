鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-15 13:30

‌



報導：亞馬遜啟動新一波裁員潮 持續押注人工智慧(圖:shutterstock)

人力資源部門首當其衝

‌



消息來源指出，此次裁員目標是削減高達 15% 的人力資源部門 (PXT) 員工。PXT 部門在全球擁有超過 1 萬名員工，直接向資深副總裁加萊蒂 (Beth Galetti) 報告。該部門涵蓋了多項傳統人力資源職能，包括一支龐大的招聘團隊以及技術人員。

儘管 PXT 部門將受到嚴重衝擊，但消息人士也提到，亞馬遜核心消費者業務的其他領域也可能受到影響。不過，目前尚不清楚亞馬遜計畫裁減的員工總數，具體的實施時間也尚未確定。當被問及此事時，亞馬遜發言人 Kelly Nantel 拒絕發表評論。

AI 投資與成本削減的雙重戰略

這波新的裁員計畫，是在執行長賈西 (Andy Jassy) 領導下，亞馬遜持續尋求降低員工成本，同時積極投資於人工智慧產品和基礎設施戰略的一部分。

亞馬遜曾表示，公司計畫在今年投入超過 1000 億美元的資本支出，用於建設雲端運算和人工智慧資料中心，無論是為了內部使用還是銷售給企業客戶。

自 2021 年接替創辧人貝佐斯 (Jeff Bezos) 擔任執行長以來，賈西已樹立了成本削減者的聲譽。賈西先前已主導了亞馬遜史上最大規模的裁員，從 2022 年底到 2023 年，公司裁減了至少 27,000 個企業職位，這占了公司辦公室職位中較高的個位數百分比。

在此之前，今年稍早，亞馬遜已在消費設備部門、Wondery 播客部門以及 Amazon Web Services (AWS) 等領域進行了相對小規模的裁員。

賈西發出「人工智慧警告」

這波裁員的背景，還包括企業界正試圖利用人工智慧的力量，從處理例行性重複任務到最終承擔更複雜的工作，從而減少對相同水準人力的需求。賈西本人就是這一趨勢的推動者。他在今年六月透過一封全公司的電子郵件中，對員工發出了「警告」，鼓勵他們擁抱這個新的「人工智慧驅動的時代」。