輝達執行長黃仁勳將出席南韓APEC峰會！預計與三星及SK海力士高層會晤
鉅亨網編譯莊閔棻
美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 週日（19 日）宣布，執行長黃仁勳將於本月底前往南韓，出席在首爾舉行的亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並與「全球領導人及韓國頂尖企業高層」會面。
根據《路透》報導，輝達表示，黃仁勳此行將參與多項活動，強調公司如何透過人工智慧（AI）、機器人技術、數位雙生及自動駕駛等尖端領域，推動南韓及全球的科技創新與經濟成長。
這場 APEC 企業領袖峰會將於 10 月 28 日至 31 日舉行，與亞太經合會領袖峰會同步登場，屆時 21 個成員國的國家元首將齊聚一堂。
外界預期，黃仁勳此行將與三星及 SK 海力士南韓半導體龍頭企業高層會晤。三星對相關消息不予置評，而 SK 海力士尚未作出回應。
值得注意的是，美國總統川普日前確認，將於兩週後在南韓與中國國家主席習近平會晤，並表示有可能在會中達成貿易協議。
近期，中國曾指控輝達違反《反壟斷法》，使這家美國 AI 晶片製造商成為中美貿易戰的最新焦點。
