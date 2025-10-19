search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

輝達執行長黃仁勳將出席南韓APEC峰會！預計與三星及SK海力士高層會晤

鉅亨網編譯莊閔棻


美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 週日（19 日）宣布，執行長黃仁勳將於本月底前往南韓，出席在首爾舉行的亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並與「全球領導人及韓國頂尖企業高層」會面。

cover image of news article
輝達執行長黃仁勳將出席南韓APEC峰會。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，輝達表示，黃仁勳此行將參與多項活動，強調公司如何透過人工智慧（AI）、機器人技術、數位雙生及自動駕駛等尖端領域，推動南韓及全球的科技創新與經濟成長。


這場 APEC 企業領袖峰會將於 10 月 28 日至 31 日舉行，與亞太經合會領袖峰會同步登場，屆時 21 個成員國的國家元首將齊聚一堂。

外界預期，黃仁勳此行將與三星及 SK 海力士南韓半導體龍頭企業高層會晤。三星對相關消息不予置評，而 SK 海力士尚未作出回應。

值得注意的是，美國總統川普日前確認，將於兩週後在南韓與中國國家主席習近平會晤，並表示有可能在會中達成貿易協議。

近期，中國曾指控輝達違反《反壟斷法》，使這家美國 AI 晶片製造商成為中美貿易戰的最新焦點。

文章標籤

輝達黃仁勳南韓APEC三星SK海力士中美美中

相關行情

台股首頁我要存股
輝達183.22+0.78%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty