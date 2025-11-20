台玻：受惠AI、PCB需求強勁 2026高階玻纖布出貨有望增加5成

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-20 20:32

台玻 (1802-TW) 今 (20) 日舉行法說會，受惠於 AI 伺服器、PCB 上游材料需求強勁，也帶動高階玻纖布產能吃緊。法人表示，因應 AI 時代來臨，訊號的傳輸越來越高速，使得高階 PCB 必須使用低介電常數 (Low DK) 玻纖布，目前高階玻纖布訂單需求強勁，明(2026) 年出貨預期可望增至 40-50%。

台玻董事長林伯豐。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

觀察台玻自結第 3 季財報，營收為 107.26 億元、季增 3.91%、年增 6.19%，稅後純益為 2.77 億元，較第 2 季及去年同期轉虧為盈，每股 (EPS) 為 0.1 元，終止先前連 6 季虧損。前 3 季累計營收 307.02 億元，年減 0.78%，稅後淨損為 9.6 億元，虧損較去 (2026) 年縮減，每股稅後淨損為 0.33 元。

法人表示，由於中國玻璃期貨走弱，仍須觀察今年底前是否會有反彈趨勢，不過因 AI 相關需求旺盛，推動第 4 季虧損有望較第 3 季減少，稅後淨損有望低於去甚至打平。