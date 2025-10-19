鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-19 09:20

關稅局勢衝擊阿里巴巴股價！或是買進機會、分析師上調目標價。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，今年以來，阿里巴巴股價已上漲 95%，許多分析師認為，隨著監管壓力緩解、地緣政治風險下降以及中國經濟回暖，該公司股價有望延續漲勢。

其中，人工智慧（AI）業務被視為阿里巴巴復甦的重要推動力。

作為中國科技巨頭，阿里巴巴的核心業務為線上商務，但其雲端計算與 AI 板塊近期表現強勁，展現出巨大的成長潛力，分析師也普遍看好阿里巴巴前景。

野村證券分析師施家龍與郭瑞秋就在報告中指出，阿里巴巴在 AI 領域的投資不僅限於 AI 硬體，該公司同時也是中國大型語言模型市場的主導者。

野村證券將阿里巴巴股票目標價從 170 美元上調至 215 美元，並給予買入評級。按週四收盤價 165.09 美元計算，股價仍有較大上漲空間。

此外，本週 AI 領域的利好消息進一步支撐了這一觀點。

根據媒體報導，阿里巴巴副總裁張凱夫表示，阿里巴巴在電商業務中對 AI 技術的投入已經實現回本，有望緩解市場對 AI 投入初期盈利能力的擔憂。此前，這一因素曾對股價形成壓力。

週五（17 日），阿里巴巴美國存託憑證在盤前交易中下跌 1.5%，京東 (JD-US) 和百度 (BIDU-US) 分別下跌 1% 和 2%。三家公司在香港上市的股票也均出現下跌。當日，恒生指數下跌近 2.5%。