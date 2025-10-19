亞馬遜誘導消費者訂閱Prime判賠2.5億美元！用戶每人可獲賠51美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-19 18:40

‌



美國聯邦貿易委員會（FTC）週五（17 日）宣布，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 同意支付 2.5 億美元，以了結其在 Prime 訂閱服務中涉嫌「誤導消費者、阻礙取消」的訴訟。這筆金額包括消費者退款及民事罰金，是 FTC 至今在消費者保護領域規模最大的和解案件之一。

亞馬遜誘導消費者訂閱Prime判賠2.5億美元。(圖：Shutterstock)

FTC 披露，自 2019 年以來，亞馬遜在網站及 App 中透過「預設勾選」、「快速配送選項」、「模糊的取消入口」等界面設計，誘導消費者在結帳或試用過程中無意中訂閱 Prime 會員服務。

此外，部分用戶在嘗試取消時，需經過多個頁面和繁瑣確認步驟。

FTC 指出，這些界面設計屬典型的「暗模式」行為，違反《線上購物者信心恢復法案》（ROSCA）及《聯邦貿易法》。

FTC 主席 Lina Khan 表示：「亞馬遜將用戶困在訂閱陷阱中，破壞了數位經濟的信任基礎。」

亞馬遜方面雖否認存在欺騙意圖，但同意和解以「避免持久訴訟」。

公司發言人表示：「Prime 為用戶提供巨大價值，我們已優化訂閱與取消流程，並將持續與監管機構合作。」

亞馬遜消費者每人可獲約 51 美元賠償

根據和解協議，亞馬遜將支付 25 億美元，其中約 15 億美元將直接賠償受影響消費者，其餘部分為民事罰款。

符合退款資格的消費者主要包括：

2019 年 6 月至 2025 年 6 月期間，透過被質疑的「單頁結帳」或「Prime 試用彈窗」訂閱 Prime；

訂閱後一年內幾乎未使用 Prime 權益（使用次數低於三次）；

在取消過程中遭遇明顯阻礙的用戶。

FTC 表示，符合條件的用戶將自動獲得退款，平均每人約 51 美元。退款將於未來數月透過原支付方式發放，用戶也可登入 FTC 官方網站查詢資格。

Prime 是亞馬遜最重要的訂閱產品之一，全球會員超過 2 億人。

訂閱用戶每年支付 139 美元年費，可享免費配送、Prime Video、Prime Music、Whole Foods 折扣等多項權益。

分析機構 Insider Intelligence 估算，Prime 業務每年為亞馬遜帶來超過 250 億美元穩定收入，是公司盈利能力的關鍵支柱。

此次和解雖金額巨大，但對亞馬遜整體財務影響有限。

訂閱經濟進入「透明時代」

業內人士認為，此案釋放出監管層對「訂閱陷阱」的強硬訊號。

近年來，從串流媒體到健身應用，不少企業依賴自動續費模式維持增長，但消費者頻頻抱怨取消困難、提示模糊。

美國消費者聯盟發言人 Anna Lewis 指出：「FTC 此舉不僅針對亞馬遜，也為整個行業畫出紅線。企業不能再依靠設計陷阱留住用戶。」

同時，FTC 還要求亞馬遜對 Prime 用戶界面進行全面整改，包括：