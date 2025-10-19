疫情來首見！川普「斷糧」組合拳發威哈佛大學虧35億 專家：正站在懸崖邊緣

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-19 08:00

美國哈佛大學近日公布 2025 財年年報，年度營運虧損達 1.13 億美元 (約 8.04 億台幣)，是該校自 2020 年新冠疫情期間虧損 1000 萬美元後，時隔五年重現赤字，更創下 2011 年來最大年度虧損紀錄。身為全球最富有的大學之一，2025 財年哈佛大學捐贈基金規模高達 569 億美元，年增近 7%。

（圖：Shutterstock）

看似充實「口袋」為何難掩虧損？關鍵在於哈佛大學收入結構的脆弱性。捐贈基金雖為主要來源，但逾 80% 受捐贈者限制，僅能用於特定獎學金、研究計畫或設施維護，實際可用於營運的僅 20%。2025 財年，這部分資金僅分配 25 億美元，佔全年預算的 37%，遠不足以涵蓋開支。

但壓垮駱駝的關鍵稻草是外部政策衝擊。美國總統川普以「治理改革」為由，要求哈佛妥協獨立性被拒絕後，先是凍結 22 億美元撥款以及 6000 萬美元項目合約，今年 5 月又取消其招收國際學生的資格，直接影響近三分之一學生群體的學費收入。

此外，川普政府也威脅將捐贈基金稅率提至 8%，若取消免稅地位，哈佛必須補繳至少 1.58 億美元房產稅。在多重壓力下，哈佛財務鏈急劇吃緊。

雪上加霜的是聯邦研究資助下滑。2025 財年，哈佛獲聯邦贊助收入 6.29 億美元，佔總收入 9.4%，較前一年度下降 8%。以哈佛公共衛生學院為例，在 4 億美元年收入中，近半依賴聯邦及州政府撥款，此次 2 億美元凍結款超出學院 1.5 億美元儲備金，該學院被迫裁員、縮減博士生規模，並擱置科學研究計畫。

為因應危機，哈佛已啟動裁員、凍結招募及加薪等措施。

美國高等教育協會主席 Ted Mitchell 警告：「哈佛正站在懸崖邊緣。」

這場危機不僅是財務虧損，更威脅學術自主。當外部干預滲透，高校恐喪失獨立思考與創新能力，淪為附庸。