〈台股盤後〉台積電法說失靈拖累跌345點收27302點 周線收紅僅漲1點

台股連日創高後，今 (17) 日逢高獲利了結，賣壓出籠，在台積電走跌，且多數電子族群同步熄火，動元件及台塑四寶表現相對有撐。大盤終場跌 345.5 點或 1.25%，以 27302.37 點收在最低點，成交量 5329.44 億元；台股周線雖收紅，但漲點不到 1 點。