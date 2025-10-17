search icon



〈台股盤後〉台積電法說失靈拖累跌345點收27302點 周線收紅僅漲1點

鉅亨網記者劉玟妤 台北


台股連日創高後，今 (17) 日逢高獲利了結，賣壓出籠，在台積電走跌，且多數電子族群同步熄火，動元件及台塑四寶表現相對有撐。大盤終場跌 345.5 點或 1.25%，以 27302.37 點收在最低點，成交量 5329.44 億元；台股周線雖收紅，但漲點不到 1 點。 

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電法說失靈拖累跌345點收27302點 周線收紅僅漲1點。(圖：shutterstock)

台積電昨 (16) 日召開法說會，今日受到利多出盡影響，終場跌 35 元或 2.36%，收 1450 元，影響大盤跌點達 279 點。至於其他電子權值股表現，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 跌逾 2%，廣達 (2382-TW) 跌逾 1%，不過鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 2%。 


電子類股中，散熱族群今天多回檔修正，建準 (2421-TW) 跌逾半根停板，健策 (3653-TW) 跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾 3%，尼得科超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW) 及 AMAX-KY(6933-TW) 皆有超過 2% 跌幅。 

至於近日強勢的記憶體族群，DRAM 雙雄今天呈現兩樣情，南亞科 (2408-TW) 漲停鎖死 104 元，華邦電 (2344-TW) 則小跌 0.11%。其他記憶體族群則漲跌互現，品安 (8088-TW) 亮燈漲停，宇瞻 (8271-TW) 小漲 0.89%，商丞 (8277-TW) 跌逾 1%，宜鼎 (5289-TW) 跌逾 3%，創見 (2451-TW) 跌逾 4% 

台塑四寶今天紛紛走揚，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 漲逾 3%，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲逾 1%。 

AI 伺服器熱潮帶動 MCLL 需求，被動元件今天表現同樣亮眼，蜜望實 (8043-TW)、信昌電 (6173-TW)、大毅(2478-TW)、華容(5328-TW)、凱美(2375-TW)、斐成(3313-TW) 聯袂攜手漲停，台嘉碩 (3221-TW) 及華新科 (2492-TW) 雙雙漲逾半根停板，國巨 *(2327-TW) 漲則逾 2%。 

台股盤後台積電記憶體被動元件台塑四寶

聯發科1330+0.00%
商丞15.1-1.63%
鴻海226.5+1.57%
日月光投控196+2.35%
建準135.5-6.55%
健策2235-4.49%
奇鋐1150-3.77%
尼得科超眾133-2.92%
雙鴻968-2.71%
艾瑪斯-KY165.5-2.07%
南亞科104+9.59%
華邦電43.95-0.11%
品安46.9+9.96%
宇瞻113.5+0.89%
宜鼎413-3.50%
台達電999-2.54%
創見133-4.66%
台塑38.9+3.87%
台化29.95+3.10%
南亞41.95+1.21%
台塑化43.75+1.98%
蜜望實43.15+9.94%
信昌電54.2+9.94%
大毅58.2+8.79%
華容17.5+9.72%
凱美86.6+9.90%
斐成19.05+9.80%
台嘉碩22.85+6.78%
華新科103.5+5.29%
廣達288.5-1.03%
國巨184.5+2.79%

