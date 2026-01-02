鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (2) 日迎來 2026 年開門紅，在台積電領軍衝鋒，記憶體、光通訊助漲下，開盤一度上漲超過 200 點，達 29167 點，重返 2 萬 9 大關，預計今日成交量約 5000 億元，較周三略為收斂。
權值股今日走勢分歧，電子股表現強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲約 1%，最高衝上 1565 元，續創新高，也為 2026 年開啟新篇章， 鴻海 (2317-TW) 則小跌 1% 內，台達電 (2308-TW) 與聯發科 (2454-TW) 都上漲超過 1%。
不過，其他權值股如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、廣達 (2382-TW)、智邦 (2345-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
今日盤面再度聚焦記憶體與光通訊族群，其中，記憶體多檔亮燈漲停，包括旺宏 (2337-TW)、鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW) 三檔再度亮燈，華邦電 (2344-TW) 再漲約半根，其他如凌航 (3135-TW)、力積電 (6770-TW)、愛普 *(6531-TW) 也都有 3% 以上的漲幅。
光通訊的統新 (6426-TW)、光焱科技 (7728-TW)、聯鈞 (3450-TW)、汎銓 (6830-TW) 也同樣大漲表態，漲幅皆在 5% 以上，族群表現相當亮眼。
