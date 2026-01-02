台股今 (2) 日迎來 2026 年開門紅，在台積電領軍衝鋒，記憶體、光通訊助漲下，開盤一度上漲超過 200 點，達 29167 點，重返 2 萬 9 大關，預計今日成交量約 5000 億元，較周三略為收斂。