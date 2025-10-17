鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 09:38

‌



台股今 (17) 日早盤在美股拉回同時，台積電開盤下跌 30 元或 2.02%，對大盤點數下殺 230.8 點同時，大盤以 27399.91 點低盤開出，盤中指數下跌逾 200 點，最低 27384.72 點，航運類股、被動元件類股及 IC 載板類股表現佳，其中萬海 (2615-TW) 並漲停，早盤大盤指數跌幅並有收斂跡象。

〈台股開盤〉台積電拉回拖累大盤跌逾200點 航運、IC載板竄紅。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出，本周的指數呈現先下後上，周一受到美中關稅戰升級，台股出現漲多回檔，不過在權值股持續走高帶動下，台股本周持續改寫歷史新高，整體量能持續走高，周線收紅。

‌



同時，觀察周 K 線留下帶有上影線的紅 K 棒，顯示指數雖然多方仍占上風，但逢高獲利回吐的賣壓已然出現，另外觀察目前中長線的技術指標，包括 KD、RSI 等指標，整體均偏向多方，不過數值均已經超過 80 以上的超買區，整體指標有過熱跡象，預期後續台股中長多的格局仍可以期待，但短線漲多風險逐漸顯現。

台北股市集中市場早盤以 27399.91 點低盤開出，盤中指數下跌逾 200 點，最低 27384.72 點，最高 27513.09 點，預估全場成交值 5822 億元。早盤電子類股下跌 0.72%，占大盤成交值比重 80%，航運類股上漲 2.11%。

而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價股價早盤小幅上漲 0.3%。

法人操作方面，集中市場 16 日三大法人合計買超 237.71 億元。其中外資買超 129.59 億元，投信買超 2 億元，自營商買超 106.11 億元。

台積電 16 日公布 2025 年第三季財務報告，營收為 9,899.2 億元，稅後純益為 4,523 億元，毛利率 59.5%，每股純益 17.44 元；台積電 2025 年資 本支出估約 400 億美元至 420 億美元，微幅上調下緣區間，並提及 2 奈米將於本季度結束前量產，相關供應量將受惠。

統一證券指出，技術面來看，KD 雙線同步站上 80 之上，且 K 線成功向上穿越 D 線，形成黃金交叉訊號，顯示短期超買但多頭動能未衰。RSI 指標持續向上攀升，已逼近 75 的過熱區間；MACD 指標則出現紅柱體明顯擴大，反映買方力量的強勢主導。整體而言，技術指標呈現多頭排列。指數若能守穩 5 日線，則有機會挑戰 28,000 點關卡。但需留意，若 KD 線出現鈍化或背離現象，則可能引發短線回檔壓力。

統一證券指出，預期指數高檔震盪且波動加大。操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI 概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。