外資賣超219億元大砍台積電1.2萬張 全周逢高減碼967億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電昨 (16) 日召開法說會，不過今 (17) 日利多出盡，且多數電子族群同步熄火，大盤終場跌 345.5 點或 1.25%，以 27302.37 點收在最低點，成交量 5329.44 億元。外資今天轉賣超 219.97 億元，其中台積電遭外資減碼 1.2 萬張；儘管本周台股一度創下 27732.78 點歷史新高，但外資逢高出脫的動作明顯，累計外資全周共賣超 967 億元
三大法人今天同步賣超，外資由買轉賣，賣超 219.97 億元，投信賣超 58.36 億元，自營商賣超 38.55 億元，三大法人合計賣超 316.89 億元。
外資昨天青睞 DRAM 雙雄，買超南亞科及華邦電合計達 9 萬張，今天持續敲進南亞科 2.6 萬張，不過卻減碼華邦電 4 萬張。
外資同步加碼力積電 4.7 萬張，聯電 3.4 萬張，仁寶 2.1 萬張，長榮航 1.9 萬張，華航 1.3 萬張，永豐金 1.2 萬張，鴻海 1.2 萬張，中鋼 1.2 萬張，國巨 * 1.1 萬張。
外資賣超方面，除大舉砍出華邦電，也減碼台新新光金 3 萬張，華新 1.9 萬張，緯創 1.8 萬張，台積電 1.2 萬張，友達 8385 張，神達 8193 張，瀚宇博 5522 張，強茂 5273 張，京元電子 5014 張。
投信今天敲進南亞科 1.3 萬張，台新新光金 4233 張，景碩 2250 張，另外，也加碼南亞、東元、勤誠、台積電、貿聯 - KY、裕民以及至上。
投信賣超部分，減碼聯電 6086 張，中信金 6054 張，玉山金 3555 張，萬海 2555 張，元大金 2450 張，其他如遠傳、全新、兆豐金、統一超及仁寶都進到投信賣超前十名。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇