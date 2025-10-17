外資賣超219億元大砍台積電1.2萬張 全周逢高減碼967億元

台積電昨 (16) 日召開法說會，不過今 (17) 日利多出盡，且多數電子族群同步熄火，大盤終場跌 345.5 點或 1.25%，以 27302.37 點收在最低點，成交量 5329.44 億元。外資今天轉賣超 219.97 億元，其中台積電遭外資減碼 1.2 萬張；儘管本周台股一度創下 27732.78 點歷史新高，但外資逢高出脫的動作明顯，累計外資全周共賣超 967 億元