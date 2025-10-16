search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


台積電今 (16) 日將召開法說會，股價率先衝高，最高漲至 1475 元，再寫歷史新天價，DRAM 雙雄飆上漲停，帶動台股早盤大漲逾 300 點，最高漲至 27657.8 點，同步創新高，預估成交量 5600 億元。 

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高。 (圖：shutterstock)

工業記憶體模組大廠宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝表示，AI 需求爆發帶動記憶體市場出現結構性缺口，特別是 DDR4 產能緊縮情況嚴重，漲價「看不到盡頭」。受此激勵，華邦電 (2344-TW) 和南亞科 (2408-TW) 早盤雙雙攻上漲停。


觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 衝上 1475 元新高後，於平盤附近遊走，鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%，聯發科 (2454-TW) 約漲 0.76%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.52%，日月光 (3711-TW) 漲勢凌厲，漲逾 4%，不過近日成為千金股的台達電 (2308-TW) 則跌 0.99%。 

艾司摩爾 (ASML-US) 第三季營收與訂單表現超乎市場預期，激勵 AI 族群今天走揚。代工廠方面，仁寶 (2324-TW) 漲逾 3%，英業達 (2356-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都有所表態。 

另外，散熱與機殼族群同步上揚，散熱方面，建準 (2421-TW) 漲逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW) 及尼得科超眾 (6230-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅；至於機殼，晟銘電 (3013-TW) 漲逾、迎廣 (6117-TW) 皆漲逾 2%，勤誠 (8210-TW) 則漲逾 1%。 

重電與線纜族群受惠台電強韌電網計畫持續釋單，今天表現亮眼。重電族群中，東元 (1504-TW) 漲勢最為強勁，大漲逾半根停板，華城 (1519-TW) 漲逾 4%，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 及中興電 (1513-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

線纜類股方面，華新 (1605-TW) 漲逾半根停板，華榮 (1608-TW) 漲逾 3%，大亞 (1609-TW)、榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

美股四大指數方面，道瓊指數下跌 17.15 點或 0.037%，收 46253.31 點；那斯達克指數上漲 148.38 點或 0.66%，收 22670.08 點；S&P 500 指數上漲 26.75 點或 0.4%，收 6671.06 點；費城半導體指數上漲 196.73 點或 2.99%，收 6767.06 點。 

文章標籤

台股開盤台積電法說會AI伺服器機殼散熱TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ22670.08+0.66%
S&P 5006671.060.40%
費城半導體6767.062.99%
道瓊指數46253.31-0.04%
大亞42.05+1.69%
和碩71.9+0.56%
合機44.5+0.56%
台積電1475+0.68%
鴻海220.5+6.78%
聯發科1330+1.14%
廣達289+1.05%
日月光投控186+4.49%
台達電1025+0.99%
仁寶32.05+1.26%
英業達43.65+0.58%
緯創140+1.45%
緯穎3885+2.37%
建準142.5+1.79%
華榮30.65+2.17%
艾瑪斯-KY167+1.83%
榮星15.6+1.63%
晟銘電121+3.42%
迎廣81+1.50%
勤誠669+2.76%
東元109.5+1.39%
華城592+3.68%
士電177+1.43%
亞力102.5+0.99%
中興電157.5+0.64%
華新29+6.81%
尼得科超眾136.5+0.74%
華邦電43.4+8.50%
南亞科94.9+9.97%
艾司摩爾1009.81+2.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
大亞

92.31%

勝率

#動能指標上漲股

偏弱
和碩

51.72%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty