〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電今 (16) 日將召開法說會，股價率先衝高，最高漲至 1475 元，再寫歷史新天價，DRAM 雙雄飆上漲停，帶動台股早盤大漲逾 300 點，最高漲至 27657.8 點，同步創新高，預估成交量 5600 億元。
工業記憶體模組大廠宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝表示，AI 需求爆發帶動記憶體市場出現結構性缺口，特別是 DDR4 產能緊縮情況嚴重，漲價「看不到盡頭」。受此激勵，華邦電 (2344-TW) 和南亞科 (2408-TW) 早盤雙雙攻上漲停。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 衝上 1475 元新高後，於平盤附近遊走，鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%，聯發科 (2454-TW) 約漲 0.76%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.52%，日月光 (3711-TW) 漲勢凌厲，漲逾 4%，不過近日成為千金股的台達電 (2308-TW) 則跌 0.99%。
艾司摩爾 (ASML-US) 第三季營收與訂單表現超乎市場預期，激勵 AI 族群今天走揚。代工廠方面，仁寶 (2324-TW) 漲逾 3%，英業達 (2356-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都有所表態。
另外，散熱與機殼族群同步上揚，散熱方面，建準 (2421-TW) 漲逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW) 及尼得科超眾 (6230-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅；至於機殼，晟銘電 (3013-TW) 漲逾、迎廣 (6117-TW) 皆漲逾 2%，勤誠 (8210-TW) 則漲逾 1%。
重電與線纜族群受惠台電強韌電網計畫持續釋單，今天表現亮眼。重電族群中，東元 (1504-TW) 漲勢最為強勁，大漲逾半根停板，華城 (1519-TW) 漲逾 4%，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 及中興電 (1513-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
線纜類股方面，華新 (1605-TW) 漲逾半根停板，華榮 (1608-TW) 漲逾 3%，大亞 (1609-TW)、榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
美股四大指數方面，道瓊指數下跌 17.15 點或 0.037%，收 46253.31 點；那斯達克指數上漲 148.38 點或 0.66%，收 22670.08 點；S&P 500 指數上漲 26.75 點或 0.4%，收 6671.06 點；費城半導體指數上漲 196.73 點或 2.99%，收 6767.06 點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資續賣超130億元 連兩日回補期貨空單 中止連5賣台積電
- HPE財測失色 市場憂AI毛利壓縮 盤後重挫近10%
- 投資人瘋買！台積電ADR溢價飆至20年高峰 AI時代大贏家
- 人工智慧熱潮引發投機泡沫？從1929華爾街崩盤到當前AI股市風險
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇