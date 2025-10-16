〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高

台積電今 (16) 日將召開法說會，股價率先衝高，最高漲至 1475 元，再寫歷史新天價，DRAM 雙雄飆上漲停，帶動台股早盤大漲逾 300 點，最高漲至 27657.8 點，同步創新高，預估成交量 5600 億元。

美股四大指數方面，道瓊指數下跌 17.15 點或 0.037%，收 46253.31 點；那斯達克指數上漲 148.38 點或 0.66%，收 22670.08 點；S&P 500 指數上漲 26.75 點或 0.4%，收 6671.06 點；費城半導體指數上漲 196.73 點或 2.99%，收 6767.06 點。