〈台股開盤〉開高漲230點攻2萬7被蓋火鍋 台積電法說前全力穩盤

台股今 (15) 日早盤開高、一度大漲 230 點，重返 2 萬 7 千點大關，但昨日爆量賣壓湧現後，市場追價意願保守，導致指數在 10 分鐘內迅速翻黑，最低下探至 26773 點，再度失守 2 萬 7 千點大關，預估今日成交量會明顯收斂，約 4700 億元。