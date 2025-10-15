〈台股開盤〉開高漲230點攻2萬7被蓋火鍋 台積電法說前全力穩盤
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (15) 日早盤開高、一度大漲 230 點，重返 2 萬 7 千點大關，但昨日爆量賣壓湧現後，市場追價意願保守，導致指數在 10 分鐘內迅速翻黑，最低下探至 26773 點，再度失守 2 萬 7 千點大關，預估今日成交量會明顯收斂，約 4700 億元。
權值股今日普遍在平盤附近游走，明 (16) 日將召開法說會的台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度達 1440 元，上漲近 1%，鴻海 (2317-TW) 持續下挫、回測季線支撐，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 兩者雙雙入列輝達電力革命夥伴，雙雙上漲 1%。
其他電子權值股方面，廣達 (2382-TW) 在平盤附近震盪，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 上漲超過 1%，緯穎 (6669-TW) 大漲近 3%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、智邦 (2345-TW) 則小跌 1% 內。
散熱相關概念股今日躍居盤面，高力 (8996-TW) 飆漲 7%，創下 1 年多來新高，企圖挑戰 500 元大關，健策 (3653-TW) 也大漲超過 4%，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW) 也上漲 1% 以上。
