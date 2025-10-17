不等明年調薪！高薪淘金榜5大職務年薪近百萬 業務最高薪增3成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-17 11:46

為協助中高階工作者精準掌握市場行情，「104 AI 職涯顧問」近日發布《2025 民生服務產業薪資報告書》，揭示在產業缺工與留才壓力下，民生服務業薪資水位大幅提升，如業務銷售年薪年增幅高達 27%。報告指出，包括經營幕僚、業務銷售、軟體 / 工程、營建施作、PM 等在內的大高薪職務，年薪中位數均有機會上看百萬元，成為當前職場淘金的熱門選擇。

不等明年調薪！5大職務年近百萬業務最高加薪3成 104揭密「高薪淘金榜」。（圖: shutterstock)

104 AI 職涯顧問鼓勵職場工作者，應定期檢視薪資與市場的差距。最新報告深度分析住宿 / 餐飲、一般服務、批發 / 零售、旅遊 / 休閒、運輸物流倉儲及不動產業等六大民生服務產業的薪酬數據，發現具備高專業或高績效產值的職務，已成為企業不惜重金網羅的對象。

在高薪職務榜單中，「軟體 / 工程人員」因擔任產業數位轉型的關鍵角色，在多數民生服務業年薪中位數落在 74 萬至 90 萬元；「經營 / 幕僚類人員」在運輸物流業年薪中位數高達 93 萬元，凸顯其在策略規劃與組織營運上的核心地位；而企業獲利關鍵的「業務銷售」，在一般服務業與不動產業年薪中位數更是突破 92 萬元。不動產業的「營建施作」與「PM (專案經理)」等職務，年薪中位數同樣表現亮眼，均有實力挑戰百萬年薪。

值得注意的是，企業為吸引人才投入與穩定服務品質，已啟動大幅調薪。「增幅榜」數據顯示，業務銷售職務在五個產業中位居調薪榜首。其中，一般服務業的業務銷售年薪中位數從去年的 73 萬元暴增至今年的 92 萬元，年增幅高達 27%，反映企業透過加薪留住高產值的核心人力，避免被競爭對手挖角。

此外，基層人力薪資亦有顯著改善。隨著實體通路與餐飲消費回溫，門市營業人員成為品牌體驗的關鍵窗口，企業為改善缺工與高流動率，大幅調薪。例如批發零售業門市人員年薪中位數增加 9 萬元，年增幅達 18%；住宿餐飲服務業也增加 8 萬元，增幅達 15%。就連默默支撐運營的行政 / 總務職務，年薪中位數也普遍增加 7 萬元，有 15% 左右的漲幅。