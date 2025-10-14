search icon



〈台股開盤〉美中貿易情勢稍緩 反彈大漲逾500點衝27507點新高

鉅亨網記者彭昱文 台北


美國總統川普淡化美中貿易對峙，美股周一全面反彈大漲，台股今 (14) 日也同步反彈，台積電衝上 1460 元新高價下，加權指數早盤大漲逾 580 點，最高來到 27507.16 點，再創歷史新高，今日估量約 6500 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉美中貿易情勢暫緩 反彈大漲逾500點衝27507點新高。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 開盤上漲 35 元，以 1450 元開出，盤中最高來到 1460 元，上漲 45 元或 3.2%；台達電 (2308-TW) 上漲 30 元或逾 2%，最高來到 1060 元，同樣也創新高，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等均漲逾 1%、廣達 (2382-TW) 也小漲。


高價股方面，AI 相關個股表現強勁，貿聯 - KY(3665-TW) 奔漲停 1200 元，創歷史新高，川湖 (2059-TW) 漲逾半根停板、緯穎 (6669-TW)、健策 (3653-TW) 等漲約 3% 上下，祥碩 (5269-TW) 也漲逾 3%。

記憶體族群表現持續強勢，南亞科 (2408-TW) 轉虧為盈，且對第四季報價以及明年展望釋出正向訊號，今日漲逾 4%、盤中登上百元，威剛 (3260-TW) 也看好市況將再旺 2 年，早盤大漲近 9%，華邦電 (2344-TW) 早盤也大漲逾半根停板。

台股台積電台達電記憶體威剛南亞科華邦電台股開盤TOP

