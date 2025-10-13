〈台股開盤〉稀土禁令空襲暴跌逾800點 台積電守1400元、台達電突圍再闖千金
鉅亨網記者吳承諦 台北
美中貿易因稀土管制衝突再度升溫，美股四大指數 10 日盡墨。經歷國慶連假，台股今 (13) 日以 26762.6 點開出，下跌 539.32 點，跌破 5 日線，最低來到 26470.44 點，跌幅逾 800 點，隨即跌幅收斂，守住 10 日線。早盤預估全日成交值一度達 9336 億元。
國安基金上周四 (9 日) 召開例行會議，考量台美關稅談判與 232 調查結果尚未出爐，決定繼續穩定資本市場。今日台股大跌，未如先前市場預期會崩跌逾千點，國安基金穩盤作用
電子權值股紛紛走跌，台積電 (2330-TW) 早盤一度跌破 1400 元，隨後在 1410 元附近止穩；聯發科 (2454-TW) 下跌 35 元，跌逾 2%，來到 1310 元；日月光投控 (3711-TW) 跌約 3%、鴻海 (2317-TW) ，廣達 (2382-TW) 跌約 2%，聯電 (2303-TW) 跌逾 1%。不過，台達電則快速翻紅，再度闖進千金股，並一度創下 1010 元新高價。
光電業族群跌幅最深，大立光 (3008-TW)、天瀚 (6225-TW) 均跌逾 7%，揚明光 (3504-TW)、冠西電 (2466-TW) 均跌逾 5%，正達 (3149-TW) 跌逾 4%。
盤面類股唯有綠能類股逆勢上漲，聯友金屬 - 創 (7610-TW) 亮紅燈，山林水 (8473-TW) 漲約 8%，森崴能源 (6806-TW) 漲逾 6%，富威電力 (6994-TW) 漲逾 4%，熙特爾 - 創 (7740-TW) 漲逾 3%。
DRAM 缺貨話題不受關稅戰影響，記憶體類股走強，十銓 (4967-TW) 漲停，宇瞻 (8271-TW) 漲逾 9%，凌航 (3135-TW) 漲逾 5%，創見 (2451-TW) 漲逾 1%，華邦電 (2344-TW) 走紅。
