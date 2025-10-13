〈台股開盤〉稀土禁令空襲暴跌逾800點 台積電守1400元、台達電突圍再闖千金

美中貿易因稀土管制衝突再度升溫，美股四大指數 10 日盡墨。經歷國慶連假，台股今 (13) 日以 26762.6 點開出，下跌 539.32 點，跌破 5 日線，最低來到 26470.44 點，跌幅逾 800 點，隨即跌幅收斂，守住 10 日線。早盤預估全日成交值一度達 9336 億元。