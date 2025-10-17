鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 00:30

‌



根據《CNBC》報導，前英國副首相、曾任 Meta Platforms(META-US)政策主管 Nick Clegg 日前警告，人工智慧 (AI) 領域的市場修正機率「相當高」，並對「人工超級智慧」(Superintelligence)的過度炒作提出質疑。他認為，AI 熱潮導致企業估值「瘋狂飆高」，出現典型泡沫跡象。

AI泡沫要來了？前Meta高層示警估值太瘋狂！(圖：REUTERS/TPG)

Clegg 在接受《CNBC》節目《Squawk Box Europe》訪問時指出，當前市場出現「令人難以置信、幾近瘋狂的估值」，交易幾乎以「每小時」的頻率進行。他說：「你得想想，這樣下去恐怕遲早會出現修正。」並強調此種情況發生的機率「相當高」。

‌



AI 估值過熱 恐出現泡沫性修正

Clegg 表示，AI 產業目前的問題在於，雲端巨擘 (Hyperscalers) 正投入數千億美元建設資料中心，但尚不清楚能否在未來回收成本，或證明其商業模式具長期可行性。

他說，這顯然會帶來一些挑戰，尤其是整個產業建立在「大型語言模型」(LLM) 的基礎上，而這種架構本身仍存在不確定性。

他指出，這波 AI 狂熱已使市場出現泡沫特徵──即估值遠高於企業基本面。他認為修正的關鍵在於，這些科技巨頭能否轉化龐大資本投入為可持續的利潤來源。

Clegg 並非首次提醒科技行業的循環性風險。他回顧自己在 Meta 的經驗指出，該公司與亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google(GOOGL-US)等同業都曾歷經 2000 年網路泡沫破滅，但最終仍在低潮中重新站穩。他說：「泡沫破裂並不代表產業的終結，反而可能是促進真正創新的時刻。」

反對「超級智慧」炒作 強調實用與落地應用

Clegg 進一步指出，產業當前的另一個誤區，是過度追逐「人工超級智慧」──指 AI 超越人類智慧、被視為「科技終極聖杯」的概念。他說，這與人工一般智慧 (AGI, 具備人類等級能力) 不同，後者在現實中更具應用潛力。

包括軟銀 (SoftBank) 創辦人孫正義及 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 等科技領袖，都曾公開支持開發超級智慧技術。Meta 今年初更成立 AI 研究實驗室，投入長期開發相關技術。

然而 Clegg 認為，「這類基於機率推演的 AI 技術仍有其極限，」不太可能達成外界想像中的「萬能 AI」。但他強調，AI 技術仍將持續發展並對產業造成巨大影響，「只是不會像有些人宣稱的那麼快」。

AI 是真實革命 但採用速度可能被高估

Clegg 認為，AI 的確是未來經濟的重要驅動力，但社會整體的採用速度會比矽谷預期更慢。他說：「在矽谷，人們總以為周二發明的技術，周四全世界就會用上，但實際上並非如此。桌上型電腦從技術可行到普及花了 20 年。」

他預期 AI 的普及速度將依產業與地區而異，短期內可見「低垂果實」的應用，例如企業流程自動化與消費性服務，但全面滲透仍需時間。

Clegg 的觀點與多數科技領袖相呼應：AI 泡沫的確存在，但並不代表 AI 浪潮會消退。亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 日前也表示，雖然 AI 投資正形成「產業性泡沫」，但「AI 是真實的，且將改變每一個產業」。