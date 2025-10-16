鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 23:00

微軟 (MSFT-US) 周四 (16 日) 宣布，為 Windows 11 推出多項人工智慧 (AI) 升級，進一步擴充旗下 Copilot AI 助理功能，使其更能自動化日常操作並連結不同裝置間的服務，提升使用者體驗。

「Hey Copilot」登場！微軟AI升級讓Windows更懂你(圖：REUTERS/TPG)

微軟表示，使用者現在可透過喚醒詞「Hey Copilot」啟動 AI 助理，並以語音方式執行指令。這項功能為可選設定 (opt-in)，適用於所有 Windows 11 電腦。該公司強調，此舉將讓使用者能以更自然的方式與系統互動。

與此同時，微軟也宣布將 Copilot Vision 功能擴展至所有提供 Copilot 服務的市場。該功能可分析使用者螢幕上的內容並回答相關問題。微軟並計畫為「Windows Insiders」測試群推出新版本，允許使用者透過文字輸入與 Vision 互動，而非僅限語音控制。

這項更新反映出微軟正加速推廣 Copilot 的使用率，以追趕 Google(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等對手。這些科技巨頭近來紛紛在裝置、應用程式及瀏覽器中整合自家 AI 助理功能，爭奪用戶生態系。

微軟同時推出實驗性「Copilot Actions」模式，讓 AI 助理可直接在桌面執行真實任務，如預訂餐廳座位或訂購日用品等。這項功能擴充自微軟今年 5 月在 Edge 瀏覽器上宣布的類似能力。公司指出，這些 AI 代理 (Agents) 將以「有限授權」運作，僅能存取使用者明確允許的資源，以確保安全性與隱私。

此外，微軟也推出「Gaming Copilot」，整合於旗下 Xbox Ally 遊戲主機中，協助玩家在遊戲過程中即時獲取提示、策略建議與技術支援。這項新功能預計將提升玩家互動體驗，並強化 AI 在娛樂應用的滲透。

微軟消費事業行銷長梅迪 (Yusuf Mehdi) 表示：「我們正處在 AI 進化的關鍵時刻。AI 不再只是聊天機器人，而是逐步融入人們每天使用的上億種體驗中。」